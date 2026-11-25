Ankara'da Fidan ve bakanlar, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter ile bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve heyeti, diplomatik temaslar için Ankara'da bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan, Yaşar Güler, Selçuk Bayraktaroğlu ve İbrahim Kalın'ın Hafter ve heyetiyle bugün Ankara'da görüştüğünü bildirdi.
Diplomatik temaslarda bulunmak amacıyla Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, yanındaki heyetle birlikte Ankara'ya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün Ankara'da Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
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