31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Lokman Cengiz de 224 oy aldı.
Aldığı sonucu beğenmeyen Cengiz, 'oy pusulasında isminin küçük harflerle yazıldığı için oy kaybettiği' iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.
Aldığı sonuçlarda 'dış güçlerin' etkisi olduğunu da öne süren Cengiz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulundu. Cengiz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi; "Oy oranım yüksek olmasına rağmen pusulada ismim çok küçük bir şekilde yazılarak oy almam engellenmiştir.
Karşıma Mansur Yavaş'ın çıkması adil değildir. Ülkem için sonuna kadar mücadele ettim. Ülkemi Amerika'ya karşı korudum ve savundum.
Amerikan dış güçleri tarafından ele geçirilmeye çalışıldım. Bu sebeple de yapılan seçimlerde usulsüzlük bulunmaktadır, belediye başkanlığı benim hakkımdır."
Son Dakika › Politika › Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım - Son Dakika
Yerköy Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Fatih Arslan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 17 gündem maddesi görüşülerek, encümen ve denetim komisyonu üyeleri seçildi. Başkan Arslan, yeni dönemde Yerköy'e önemli hizmetler getirmeyi hedeflediklerini belirtti ve meclis üyeleriyle uyum içerisinde çalışacaklarını ifade etti.
Şırnak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar, polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterici çocuklardan biri polis ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı aracın altında yakalanarak gözaltına alındı.
Altıeylül Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Hakan Şehirli başkanlığında yapıldı. Toplantıda meclis ihtisas komisyonları ve üye birliklerin temsilcileri seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Altıeylül Belediye Başkanlığını kazanan Hakan Şehirli, Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, '31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra yeni bir tablo oluştuğunu belirterek, bundan sonra hep beraber ilçeye hizmet edeceklerini' ifade etti.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde AK Parti'den İl Genel Meclisi üyeliğine seçilen Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak'a mazbataları verildi. Alkan ve Albayrak, İlçe Seçim Kurulu'na gelerek mazbatalarını aldı. Alkan, görevi devraldıklarını belirterek, köy ve mahalleler için çalışacaklarını ifade etti.
Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Büyükkılıç, heyete Kayseri'deki Hüsn-i Hat Sergisi'ni gezdirdi. Büyükkılıç, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin önemini vurgulayarak, Şuşa ile Kayseri'nin kardeş şehir olduğunu belirtti ve yeni projelerde işbirliği yapacaklarını söyledi. Muradov ve Kerimov da Türkiye'nin ve Kayseri'nin Azerbaycan'a her zaman destek olduğunu ifade etti ve kardeşlik bağlarının güçlü olduğunu vurguladı.
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