Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım - Son Dakika
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Politika

Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım

Ankara\'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım

Ankara'da bağımsız aday olan Lokman Cengiz, seçimlerde 224 oy alınca pusulada isminin küçük harfle yazılması nedeniyle oy kaybettiği iddiasıyla YSK'ya başvuru yaptı. Savcılığa da suç duyurusunda bulunan Cengiz "Karşıma Mansur Yavaş'ın çıkması adil değildir. Ülkem için sonuna kadar mücadele ettim. Ülkemi Amerika'ya karşı korudum ve savundum. Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım" dedi.

07.04.2024 15:47
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31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Lokman Cengiz de 224 oy aldı.

YÜKSEK SEÇİM KURULU'NA İTİRAZDA BULUNDU

Aldığı sonucu beğenmeyen Cengiz, 'oy pusulasında isminin küçük harflerle yazıldığı için oy kaybettiği' iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNDU

Aldığı sonuçlarda 'dış güçlerin' etkisi olduğunu da öne süren Cengiz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulundu. Cengiz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi; "Oy oranım yüksek olmasına rağmen pusulada ismim çok küçük bir şekilde yazılarak oy almam engellenmiştir.

"KARŞIMA MANSUR YAVAŞ'IN ÇIKMASI ADİL DEĞİLDİR"

Karşıma Mansur Yavaş'ın çıkması adil değildir. Ülkem için sonuna kadar mücadele ettim. Ülkemi Amerika'ya karşı korudum ve savundum.

Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI BENİM HAKKIMDIR"

Amerikan dış güçleri tarafından ele geçirilmeye çalışıldım. Bu sebeple de yapılan seçimlerde usulsüzlük bulunmaktadır, belediye başkanlığı benim hakkımdır."

Kaynak: ANKA

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Murat özmen: El deliye hasret, biz akıllıya. 76 1 Yanıtla Okan Aslan: Haberi okur okumaz valla aynı şeyi dedim hatta yazacaktım sen yazmışsın..El deliye biz akıllıya muhtaç.. 1 0
  • Gökhan deniz: Dayı artık ne içtiyse 70 0 Yanıtla
  • Murat Özkan: Biri bu dayıyı durdursun ?? 51 0 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: yurdum insanı 47 1 Yanıtla
  • DertLiiii: millet deliye biz akıllıya hasretiz agaaa bi tane normal yok 40 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Nerelisin desek dersim der 12 27 Yanıtla
  • İbrahim KÜÇÜKÖNDER: Bence adam haklı bizleri böyleleri yönetmeli 17 0 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu: ALLAHIM SEN BÜYÜKSÜN YARABBİİİ 16 0 Yanıtla
  • ZEKİ: Kıl payı kaybetmişsin ismin az büyük yazılaydı kazanmıştın kesin hakkını yedirme 14 0 Yanıtla
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