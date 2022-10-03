"Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, partisinin bir seçim etkinliğinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesini şiddetle kınıyor ve misli ile iade ediyoruz. Siyasi nezakete aykırı, diplomatik dil ile uyuşmayan, hezeyan dolu ifadeler için Almanya Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas'tan özür bekliyor, FDP Genel Başkanı Christian Lindner'den de bu şahsın istifasını talep etmesini istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Gölbaşı Belediye Meclisi, Alman siyasetçi Kubicki'yi kınadı - Son Dakika

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