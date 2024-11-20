Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar - Son Dakika
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Politika

Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar

Ankara\'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş\'tan dikkat çeken karar

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerde sanatçılara milyonlarca lira ödediğinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş konser skandalıyla ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt'u görevden aldı.

20.11.2024 00:28
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda tepki çeken yüz milyonlarca liralık konser skandalı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, savcılık İçişleri Bakanlığına inceleme başlatılması için yazı yazmıştı. Soruşturmalar devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

İKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürüttüğü idari soruşturma kapsamında iki bürokratı geçici olarak görevden aldı. ABB bünyesinde konser harcamalarına yönelik yürütülen idari soruşturma sona erene kadar Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

SKANDAL EBRU GÜNDEŞ KONSERİYLE PATLAK VERMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de 69 milyon liralık Ebru Gündeş konseri düzenlediği ve başka sanatçılara da milyonlarca lira para ödediği iddiası günlerce gündemden düşmemiş Mansur Yavaş konser skandalıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemişti. Yavaş'ın düzenlediği basın toplantısında 5 yılda konserlere toplam 810 Milyon TL harcandığı ortaya çıkmıştı. Yavaş konu ile ilgili ''Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz'' demişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ali Bozkurt, Ebru Gündeş, Politika, 3-sayfa, Erdemir, 29 Ekim, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Çelikk:
    Paralar gittikten sonra mı görevden aldınız formelete icabı 61 17 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Hicbiriniz temiz degilsiniz 64 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    cehape kapatılsın 45 26 Yanıtla
  • Alim S Ibrahimoğlu:
    Bu harcamalar onay için masanıza gelmedi yani hepsini bu iki arkadaş yaptı öyle mi ? Madem bu tiyatroya bu kadar emek harcadınız bizde inanalım madem 57 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    işleri güçleri parti konser alem işte cehape zihniyeti 42 22 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Sen delirdinmi başkan bu parayla kışın fakirlere kömür dağıtsan kışı rahat geçirirdi ankara 41 5 Yanıtla
  • Aydın Yıldırım:
    yiyin aqlarım 37 8 Yanıtla
  • harun 8071:
    Hiç bir siyasetçiye güvenmeyin...sağ, sol, vs... 32 4 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    demek ki bi halt yemişler 29 4 Yanıtla
  • Behzat null:
    HIRSIZIN HİÇ Mİ SUÇU YOK??? 26 5 Yanıtla
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