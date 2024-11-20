Ankara\'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş\'tan dikkat çeken karar

Politika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda tepki çeken yüz milyonlarca liralık konser skandalı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, savcılık İçişleri Bakanlığına inceleme başlatılması için yazı yazmıştı. Soruşturmalar devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

İKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürüttüğü idari soruşturma kapsamında iki bürokratı geçici olarak görevden aldı. ABB bünyesinde konser harcamalarına yönelik yürütülen idari soruşturma sona erene kadar Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Söz konusu soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

SKANDAL EBRU GÜNDEŞ KONSERİYLE PATLAK VERMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de 69 milyon liralık Ebru Gündeş konseri düzenlediği ve başka sanatçılara da milyonlarca lira para ödediği iddiası günlerce gündemden düşmemiş Mansur Yavaş konser skandalıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemişti. Yavaş'ın düzenlediği basın toplantısında 5 yılda konserlere toplam 810 Milyon TL harcandığı ortaya çıkmıştı. Yavaş konu ile ilgili ''Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz'' demişti.