Ankara haber | Kılıçdaroğlu'ndan Başkent Ankara Mesajı: "Büyük Önderimiz Atatürk ve Kurucu Kadroyu Minnetle Anıyor, Ankaralıları Saygı ve Sevgiyle Selamlıyorum"

Ankara gündem haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yıldönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu, “Kurtuluş Mücadelemizin karargâhı olan Ankara'yı, Cumhuriyetimizin başkenti yaparak taçlandıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, Ankaralıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıldönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu, "Kurtuluş Mücadelemizin karargahı olan Ankara'yı, Cumhuriyetimizin başkenti yaparak taçlandıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, Ankaralıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Başkent oluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle: "Kurtuluş Mücadelemizin karargahı olan Ankara'yı, Cumhuriyetimizin başkenti yaparak taçlandıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, Ankaralıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ankara'nın Başkent Oluşu'nun 99. yılı kutlu olsun."

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