Ankara haber | Kılıçdaroğlu'ndan Başkent Ankara Mesajı: "Büyük Önderimiz Atatürk ve Kurucu Kadroyu Minnetle Anıyor, Ankaralıları Saygı ve Sevgiyle Selamlıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haber | Kılıçdaroğlu'ndan Başkent Ankara Mesajı: "Büyük Önderimiz Atatürk ve Kurucu Kadroyu Minnetle Anıyor, Ankaralıları Saygı ve Sevgiyle Selamlıyorum"

13.10.2022 11:56
Ankara haber | Kılıçdaroğlu'ndan Başkent Ankara Mesajı: "Büyük Önderimiz Atatürk ve Kurucu Kadroyu Minnetle Anıyor, Ankaralıları Saygı ve Sevgiyle Selamlıyorum"

Ankara gündem haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yıldönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu, “Kurtuluş Mücadelemizin karargâhı olan Ankara'yı, Cumhuriyetimizin başkenti yaparak taçlandıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, Ankaralıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıldönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu, "Kurtuluş Mücadelemizin karargahı olan Ankara'yı, Cumhuriyetimizin başkenti yaparak taçlandıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, Ankaralıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Başkent oluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Kurtuluş Mücadelemizin karargahı olan Ankara'yı, Cumhuriyetimizin başkenti yaparak taçlandıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, Ankaralıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ankara'nın Başkent Oluşu'nun 99. yılı kutlu olsun."

YORUMLAR
500
Ankara gündem haberleri... Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti Ankara gündem haberleri... Vali Şahin, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti Ankara haberi! Mansur Yavaş: Ankara'mızın Başkent Oluşunun Yıl Dönümünde, Başta Atatürk Olmak Üzere Tüm Kurucu Kahramanlarımızı Şükranla Anıyorum Ankara haberi! Mansur Yavaş: Ankara'mızın Başkent Oluşunun Yıl Dönümünde, Başta Atatürk Olmak Üzere Tüm Kurucu Kahramanlarımızı Şükranla Anıyorum
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara haber | Kılıçdaroğlu'ndan Başkent Ankara Mesajı: 'Büyük Önderimiz Atatürk ve Kurucu Kadroyu Minnetle Anıyor, Ankaralıları Saygı ve Sevgiyle Selamlıyorum' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
11:47 Etiler'de bir restorandan skandal iş ilanı: Kavga etmekten çekinmeyecek, sabıkalı vale arıyoruz
11:46 144 yıllık mezar taşında şaşırtan yazı: 13 yıl boyunca yalnızca bamya yedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 13:45:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara haber | Kılıçdaroğlu'ndan Başkent Ankara Mesajı: "Büyük Önderimiz Atatürk ve Kurucu Kadroyu Minnetle Anıyor, Ankaralıları Saygı ve Sevgiyle Selamlıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement