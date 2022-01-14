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Özel halk otobüsü esnafından Mansur Yavaş'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Özel halk otobüsü esnafından Mansur Yavaş'a teşekkür ziyareti

14.01.2022 17:32

Özel halk otobüsü esnafından Mansur Yavaş'a teşekkür ziyareti Ankaralı özel halk otobüsü esnafı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Özel halk otobüsü esnafından Mansur Yavaş'a teşekkür ziyareti

ANKARA - Ankaralı özel halk otobüsü esnafı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Pandemi sürecinde yolcu sayısı azalan özel halk otobüslerine destekte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dönemde yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle üst üste gelen zamların ardından zor günler geçiren otobüs esnafına destek vermeye devam ediyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ve üyeleri, verdiği destek sözünün ardından Başkan Yavaş'ı ziyaret etti. Davul ve zurna eşliğinde Başkanlık Binası önünde toplanan yüzlerce otobüs esnafı, alkışlar eşliğinde halaylar çekip sloganlar atarak Başkan Yavaş'a teşekkür etti. Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Çok sıkışık bir şekilde araçlara binmek istemiyor vatandaşlar. Bir şey yapmamız lazımdı. Hem esnafımızın hayatta kalması lazım hem de toplu ulaşımla gelenlerin makul ücretlerle gelmesi lazımdı. Kendi aracıyla gelen geliyordu. Ancak kendi aracı olmayan da otobüslerle geliyordu. Gelen zamların da sadece bu yolculara yüklenmesini biz adalete uygun bulmadık. Dolayısıyla bunu da Ankara'nın tümüne yaymak için belediye meclisimizle birlikte toplu ulaşım esnafımıza maddi destek vermeye devam etme kararı aldık. Dolayısıyla hem esnafımız ayakta kalacak hem de vatandaşımız ucuz binmeye devam edecek. İmkanlarımız elverdiği ölçüde de hem esnafa destek olmaya hem de rakamları aşağıda tutmaya gayret edeceğiz. İnşallah ekonomide bir an evvel rayına gider. Tabii ki sadece otobüsçülerin değil, dolmuşçuların da zararları varsa onlarla da görüşerek destek olmaya çalışacağız."

"Pandemi çıktığından beri herkese yardım ediyor"

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Başkan Yavaş'a teşekkür ederek, "Pandemi çıktı çıkalı toplu ulaşım esnafına, Ankara halkına, öğrencilere, aç yatmayacak dediği günden bu yana, çiftçilerimiz dahil olmak üzere herkese yardım ediyor. Dün Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendiyi ziyaret ettik, orada gerçekleri konuştuk. Mansur başkanım gerçekten esnafı ayakta tutabilmek için inanın Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçelerini kullanarak bizleri bu hale getirdi. Sağ olsun var olsun diyorum" dedi.

Ankara Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Pandeminin başından beri maske, dezenfektan, şoför kabinleri, şoförlerimize gıda yardımı ve nakdi olarak destekleriyle bu sektörü ayakta tutmaya çalıştılar. Bugün de yine desteklerinin devam etmesi yönünde karar aldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Mansur Başkanımızın bu hamlesi diğer illerdeki belediyelere de örnek olur ve oradaki arkadaşlarımızın da ayakta kalabilmesi için belediye başkanları destek kararı alırlar."

Konuşmaların ardından Başkan Yavaş, otobüs esnafından yolculara güzel davranmalarını isteyerek, "Ankara halkından şikayet istemiyoruz" dedi.

Özel halk otobüsü esnafından Mansur Yavaş'a teşekkür ziyareti
Özel halk otobüsü esnafından Mansur Yavaş'a teşekkür ziyareti
Özel halk otobüsü esnafından Mansur Yavaş'a teşekkür ziyareti
Özel halk otobüsü esnafından Mansur Yavaş'a teşekkür ziyareti
Özel halk otobüsü esnafından Mansur Yavaş'a teşekkür ziyareti

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Halk Otobüsü, Mansur Yavaş, Esnaf Odası, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özel halk otobüsü esnafından Mansur Yavaş'a teşekkür ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel halk otobüsü esnafından Mansur Yavaş'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
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