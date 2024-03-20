Anket sonuçları geldi! İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin\'de son durum

AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar, Projelerini Paylaştı

Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar, seçim çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bayraktar, Bayrampaşa'yı spor merkezi haline getirme ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili vatandaşlarla paylaşımda bulundu. Ayrıca, kadın istihdamını sağlamak, çocuklar için oyun evleri yapmak ve büyük bir hastane inşa etmek gibi projeleri olduğunu belirtti.