Anketçiden siyasi tablo hakkında açıklamalar: CHP'nin oyları yükselmiyor ama AK Parti'deki düşüşle birinci olurlar - Son Dakika

Zam fırtınası devam ediyor! Akaryakıt, fatura derken iki ürünün daha fiyatı arttı

Yeni yıla girilmesiyle birlikte yılın ilk seçim anketleri de merak edilmeye başladı. Anket şirketleri, ilk verileri açıklamak için çalışmalarına hız verirken, MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat'tan mevcut siyasi duruma ilişkin bomba tahminler geldi. Kulat, oylarında artış görülmeyen CHP'nin, AK Parti'deki düşüşten faydalanarak birinciliğe oturabileceğini öne sürdü.

"AK PARTİ, ASGARİ ÜCRETLE YÜKSELİŞE GEÇTİ"

AK Parti'nin yüzde 0.8'lik yükselişle yeniden yüzde 30 bantlarına oturduğunu söyleyen Kulat, "Kasım sonu itibariyle yüzde 30'un altına inen oy oranı... Aralık sonu açıklanan asgari ücret ve dövizi frenleme algısıyla 0.8 puanlık yükseliş ile yeniden 30'a çıkmıştı. Bu haliyle; teşkilatın yeni bir motivasyon yakalama gayreti- son zamlar ve zamların zamanlaması ile sıfırlandı" dedi.

"MART 2022'DE BİRİNCİ PARTİ OLABİLİRLER"

MAK Araştırma Başkanı Kulat'ın paylaşımlarının devamı şu şekilde: "CHP; sağ sol geçirgenliğinin çok az olması nedeniyle oy artışı yaşamamakta -ama rakibinin düşen oyları nedeniyle- kendisinin oyu sabit kaldığı için göreceli yükseliş yaşamakta. Rakibinde düşüş CHP'de mevcut durumu koruma eğilimi devam ederse Mart 2022'den itibaren birinci parti olur.

"İYİ PARTİ'DE 2 YILDAN BERİ YÜKSELİŞ VAR"

İYİ Parti yükselme eğilimi en istikrarlı durumunda -zaman zaman duraksama olsa da- son 2 yılda hemen her ay yükseliş kaydetti. İktidar dolmuşundan inen her 4 yolcudan ikisi (durakta arkadan gelen yeni bir AK Parti dolmuşu yerine) İyi Parti otobüsünü tercih etti." ifadesini kullandı.

"BAZI PARTİLER BELİRLEYİCİ OLACAK"

Siyasetin asıl büyük şekillenme sürecini DEVA Partisi/ Gelecek Partisi/ Yeniden Refah Partisi/ Bağımsız Türkiye Partisi/ Demokrat Parti/ HÜDAPAR/ TDP gibi iktidardan oy alabilme potansiyeli olan partilerin 2022 nin ilk aylarındaki performansları belirleyecek."