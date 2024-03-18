Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde - Son Dakika
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Politika

Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala yapılan ankete göre, AK Parti adayı Hakan Tütüncü yüzde 41'lik kesimin desteğini alırken, CHP'nin adayı Muhittin Böcek'in oranı yüzde 34'te kaldı. İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi ve YRP'nin adayları ise sırasıyla yüzde 7, yüzde 7, yüzde 2 ve yüzde 1.5 oranında destek aldı. Diğer adaylar yüzde 2.5 oranında destek alırken, kararsız/cevap yok oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

18.03.2024 10:46  Güncelleme: 11:04
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak MAK Araştırma, sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Antalya'da vatandaşlara "Bu pazar bir yerel seçim olsa oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

ARADAKİ FARK 7 PUAN

1910 kişiyle yüz yüze yapılan ankete göre; AK Parti adayı Hakan Tütüncü yüzde 41'lik kesimin desteğini alırken, CHP'nin adayı Muhittin Böcek'ten yana tercihini kullananların oranı ise yüzde yüzde 34'te kaldı.

İşte Antalya anketinden çıkan sonuç;

Antalya\'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde

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Son Dakika Politika Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mert Can: Ne oldu özgür özel ve arkandaki tayfa.. İnadınız yüzünden hatay antalya daha bir çok gidecek ve sizde gideceksiniz. Değişim miş . sizin değişimden anladığınız bu mu. Size iyi DEM lenmeler 64 42 Yanıtla
  • Hugs70: yersen 41 34 Yanıtla
  • Deniz Demir: Akp sandikta ne olacağını görecek ekonomi ne halde 30 35 Yanıtla
  • Selim Kayisi: İyi parti Ak partinin yancılığını yapmaktadır. 20 33 Yanıtla
  • huseyin ergun: DEM li kaçak çay sağlığa zararlı. 24 8
  • Mustafa Doğan: Şahsınıa bi sözüm yok ancak bu durum belediyeciliği aştı Antalya Türkiyenin en pahalı kira ödeyen şehrİ Ekonomi ortada halen bu durumu tasvip emek doğru değil umarım muhittin bey kazanır... 7 19 Yanıtla
  • Balalayka Trampet: Mak firması 14 mayısta resmen patladınız sizler de inanmıyın 20 4 Yanıtla
  • huseyin ergun: Demek ki DEM parti adayını çekecek Hatay da TİP in yaptığı gibi. Baronları ne derse o olur. 9 11 Yanıtla
  • Kzk : Antalya seçmeni bir dönem akpyi seçer hizmet alır, sonda gene chp yi seçer pişman olur, sonra yine akp yi seçer, sonda yeter tamamdar gene chp yi seçer. Bu sefer sıra akp de 11 2 Yanıtla

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