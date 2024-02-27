Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin Açılışında Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Elmalı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Elmalı Belediye Başkanı ve Adayı Halil Öztürk ile birlikte 5 yıl daha Antalya'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Böcek, "Türkiye ittifakı olarak azimle gururla 5 yıl daha istiyoruz. Antalya'da sizlere hizmet etmek bu Yörük çocuğunun boynunun borcudur" dedi.

"Millete harcıyoruz"

Başkan Muhittin Böcek, 5 yıl önce Elmalı'ya ne söz verdiyse yapmış olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Siyasi hayatı boyunca önce Allah'a sonra halka hesap verdiğini belirten Başkan Böcek, " Bizler milletimizin parasını, milletimize harcamaya devam edeceğiz. Bizden önceki tüm belediye başkanlarına Antalya'ya ve Elmalı'ya çivi çakan herkese teşekkür ediyoruz. Daha doğrusunu daha iyisi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sizlere hizmet bu Yörük çocuğunun borcudur"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde 19 ilçe belediyesini de kendi partisinden göreceğini söylediğini hatırlatan Başkan Böcek şunları dile getirdi: "Ancak siyasette bazı durumlarda yaşamıyor değiliz. Turizm Bakanı arıtma yapıyoruz diyor ancak Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle diyemiyor. Oysa atık su gelirini veriyoruz. Kimse babasının parasını harcamıyor. Kemer'de arıtma yapıyoruz. Kemer'deki atıksu gelirimizin yüzde 27'sini veriyoruz. Bir sefer ağzından Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle demiyor. Biz hizmeti halkımız için yapıyoruz. Bu vesileyle 5 yıl boyunca çalışmalarımızda destek olan herkese teşekkür ederim. Türkiye ittifakı olarak azimle gururla 5 yıl daha istiyoruz. Antalya'da sizlere hizmet etmek bu Yörük çocuğunun boynunun borcudur. Ben sözümü Elmalı'ya verdim. Antalyalılara verdim. Aynı azim kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Acil ihtiyaçlar yapıldı"

Elmalı Belediye Başkanı ve Adayı Halil Öztürk de, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, 5 yıl boyunca Elmalı'ya yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, "5 yıl önce Böcek Başkan Elmalı'da en acil ne ihtiyacın var diye sordu. Elmalı'nın en büyük ihtiyacı otogardı. Göreve gelir gelmez otogarı kazandırdı. Ardından, Elmalı'nın ihtiyacı olan pazar yeri ve otopark projesini devam ettirdik. Köylerimizde hizmete başladık. 1250 km stabilize yol, 250 km asfalt döktük hala devam ediyoruz. 15 km sıcak asfalt yaptık. 50 yıllık asbestli su içiyorduk. Muhittin başkanım ASAT ile birlikte asbestli boruları değiştirdi. Enerya ile görüşerek 2029 da gelmesi planlanan doğalgazı Elmalı'ya getirdi. 4 ay gibi kısa sürede ana caddemizin alt yapısı bitirdi. Doğalgazı döşendi, içme suyu boruları değiştirildi, sıcak asfaltı döküldü, kaldırımları yapıldı, cadde boyu aydınlatması yapıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Minnettarız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Başkan Muhittin Böcek'e çiçek takdim etti. Daha sonra tüm protokol üyeleri ve katılımcılar sahnede kurdele keserek, Elmalı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. - ANTALYA