Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadir Gecesini Elmalı\'da Kutladı

Politika

Antalya'da ikinci kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek bir ilke imza atan Muhittin Böcek, Kadir Gecesini inanç merkezi kabul edilen Elmalı'da vatandaşlarla birlikte geçirdi. Tekke Abdal Musa Türbesi'nde dua eden Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Başkan Böcek, "19 ilçe, 913 mahallemize milletin parasını, millete harcayarak, hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Antalya'da ikinci kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek bir ilke imza atan Muhittin Böcek, ilk ilçe ziyaretini inanç merkezi Elmalı'ya yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Elmalı programının ilk durağı Tekke Köyü Abdal Musa Türbesi oldu. Başkan Böcek, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Abdal Musa Derneği Başkanı Mehmet Özel, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Turhan ve muhtarlarla birlikte Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret ederek, dua etti. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ü de makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Böcek, hemşerileri ile kucaklaştı. Elmalı'da vatandaşlarla buluşan Başkan Böcek, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı.

İftar yemeği verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi Kadir Gecesi'nde Elmalı'da vatandaşlar için iftar yemeği verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, binlerce vatandaşla birlikte iftar yaptı. Başkan Muhittin Böcek, evliya, erenler ve inanç merkezi Elmalı'da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Elmalı'da geleneksel hale getirdiğimiz Kadir gecemizi 5 yıldır sürdürdük. Bundan sonra da devam edeceğiz. Allah bu bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nde dualarınızı, tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Kadir Gecesinin ülkemize, vatandaşlarımıza sağlık, huzur, barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum. Kadir gecemiz mübarek olsun" dedi.

"Herkesin başkanı"

Antalya'yı güzelleştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Böcek, "Sizler 'Herkesin Başkanı' olarak hem beni hem de Halil Öztürk başkanımızı ikinci kez üst üste seçtiniz. Bizi aday gösterenlere, destek veren siyasi partilere, gönüllülere, yol arkadaşlarıma, tüm hemşehrilerime, Elmalılara teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizle birlikte 19 ilçeden kazandığımız 16 ilçe belediyemizin yanı sıra İbradı, Gündoğmuş, Kumluca'yı da kendi belediyemiz gibi göreceğiz. 19 ilçe 913 mahallemize milletin parasını millete harcayarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Elmalı'da da yapılması gereken ne varsa Halil kardeşimle birlikte yapacağız. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Elmalımızı Antalya'yı güzelleştirmeye devam edeceğiz. Azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk de tüm İslam aleminin kadir gecesini kutlayarak Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. İlahilerle renklenen iftar yemeğinde hep birlikte dua edildi.

Türbe ziyareti yaptı

Başkan Böcek, Kadir gecesini geç saatlere kadar Elmalı'da geçirdi. Sinan-ı Ümmi ve Vahib-i Ümmi hazretlerinin türbelerine de ziyarette bulunan Başkan Böcek, edilen duaların kabul olmasını diledi. - ANTALYA