Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki\'deki üreticilere sulama borusu desteği sağladı

Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'de tarımın yoğun olarak yapıldığı Sinanhoca Mahallesi'ne sulama borusu desteğinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, üreticilere yönelik destekler sürüyor. Destek kapsamında, tarımın yoğun olarak yapıldığı Akseki Sinanhoca Mahallesi'ndeki üreticiler de unutulmadı. Büyükşehir ekipleri tarafından tarımsal sulamada kapalı sulama sisteminin yaygınlaşması amacıyla, 1400 metre sulama borusu desteği sağlandı. Sulama borularının toprak altına döşeme işlemi de Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akseki Belediyesi iş birliği ile yapıldı. - ANTALYA