Antalya Büyükşehir Belediyesi Yörük Kültürüne Sahip Çıkıyor - Son Dakika
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Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yörük Kültürüne Sahip Çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yörük Kültürüne Sahip Çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş Gömbe mahallesinde düzenlenen Yörük göçü ve yayla şenlikleriyle Yörük kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Şenliklere binlerce vatandaş katıldı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan konser verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de şenliğe katılanları yalnız bırakmadı.

17.08.2024 13:37  Güncelleme: 13:40
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Antalya Büyükşehir Belediyesi yörük kültürünü yaşatan yayla şenliklerine devam ediyor. Kaş Gömbe mahallesinde düzenlenen Yörük göçü ve yayla şenliklerine binlerce vatandaş katıldı. İnsan selinin yaşandığı şenliklerde, Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan konser verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de şenliğe katılanları yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın en değerli kültürel miraslarından birisi olan Yörük kültürüne sahip çıkarak yaşatmaya devam ediyor. Geleneksel hale gelen Kaş Gömbe Yayla Şenlikleri, bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yörük göçü ve duası ile başlayan şenliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır, Cumhuriyet Halk Partisi Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

Yörük göçü ile başladı

Kaş Gömbe Yaz Şenlikleri, Yörük göçü ile başladı. Mehteran takımının öncülüğünde başlayan Yörük göçünde, Yörüklerin gündelik hayatta kullandığı tarihi araç gereçler de sergilendi. Başkan Böcek de traktör kullanarak göçe renk kattı. Yayla Şenlikleri'nde 7 bin kişilik geleneksel keşkek ikramı da yapıldı.Şenlik programlarında Likya Yörükleri Patara Zeybek Ekibi ve Büyükşehir Belediyesi Halk oyunları ekipleri yöresel halk oyunlarını sergiledi. İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Halk Müziği Orkestrası eşliğinde sahne alan Ümran Özdemir ve Mevlüt Öz, birbirinden hareketli yöresel türkülerle alanı dolduran vatandaşları doyasıya eğlendirdi. Genç yaşlı birçok vatandaş sanatçılarla birlikte sahneyi paylaşarak oyun havalarına eşlik etti.

"Yörük çocuğunu bağrınıza bastınız"

Gömbe'de vatandaşlara seslenen Başkan Böcek, şenlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada konuşmama vesile olan sizlersiniz. Kurulduğu günden bugüne Büyükşehir Belediye Başkanlığını iki dönem üst üste kazandıran bizleri buluşturan sizlersiniz. Geçen yıl yine bu meydanlarda ancak bu alanda değildik. Bu alan bize verilmemişti. Bu alanın biraz aşağısında tozlu topraklı da olsa bizleri yalnız bırakmamıştınız. Yine buradaydık. Yörük çocuğu Muhittin Böcek'i bağrınıza bastığınız için hepinizden Allah razı olsun. "

"4014 öğrencimize 8 bin TL burs verdik"

Geride kalan 5 yıllık süre içerisinde pandemi Manavgat yangınları, Kumluca sel ve afetleri ve deprem felaketi yaşandığını söyleyen Başkan Böcek, "Sizlerden bir yıl uzak kaldım, altı ay deprem bölgesinde kaldım. Hiçbir şeyi bahane etmeden 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde 3311 km yer altına su hattı döşedik. 2656 km dağlara taşlara asfalt yaptık. 514 km kanalizasyon yaptık. Sosyal yardımları sağ elin verdiğini sol el bile görmeyecek anlayışıyla yaptık, yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz dedik, 4014 öğrencimize 8 bin TL burs verdik. Bu çocuklarımızın hiç birisinin siyasi görüşüne, ideolojik düşüncesine bakmadan ayırt etmeden ötekileştirmeden yardım ettik. Biz kimseyi ötekileştirmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Böcek konuşmasının devamında yeni dönemde verdiği sözleri yerine getireceğinin altını çizerek, "Hizmette bulunduğum beş yıllık dönemimde ve seçim çalışmalarımız süresince sizlere ne söz söylediysem arkasında durdum. Seçim döneminde 64 gün gece gündüz demeden koştuk. Kaş'ta Erol Demirhan başkanım ve 19 ilçemizde bütün çalışma arkadaşlarım koştular ve bu çalışmanın sonunda Antalya'mız tarihi bir zaferi bizlere kazandırdı. Tarihte bir ilktir 16 ilçemizin belediye başkanını partimizden seçti. Kimsenin inancına siyasi görüşüne bakmadan bundan sonra yine sizlerle beraber azimle gururla beş yıl daha diyerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Antalya, sanata önem veriyor"

Gecenin finalinde sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan da birbirinden güzel eserleri binlerce vatandaşla beraber söyledi. Yayla şenliklerinde sahne almaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Doğan, şunları söyledi: "Başkanımız kültür, sanat ve müzik alanında Türkiye içerisinde gerçekten önemli adımlar atıyor. Antalya deyince direkt aklımıza sanat geliyor." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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