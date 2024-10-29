Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Politika

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Antalya\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Antalya'da düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Yürüyüşte 400 metrelik Türk bayrağı taşındı. Kenan Doğulu konseri ile Cumhuriyetin 101. yılı kutlandı. Başkan Böcek, gelecek için umut dolu mesajlar verdi.

29.10.2024 23:04  Güncelleme: 23:14
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Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. 400 metrelik Türk bayrağının açıldığı yürüyüşün ardından kalabalık, Kenan Doğulu konseri ile Cumhuriyet'in 101. yaşını kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 101. yılı kapsamından düzenlenen fener alayında, 400 metrelik Türk bayrağı açıldı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleyen yürüyüş, Konyaaltı Caddesi'ndeki varyantta başladı. Ellerinde fenerler ve Türk bayrakları taşıyan Antalyalılar sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan fener alayında vatandaşlara eşlik etti. Cumhuriyet caddesinde son bulan yürüyüşün ardından, meydana kurulan sahnede DJ performansıyla eğlenen vatandaşlar ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun konseriyle coştu. Meydandaki kalabalığı dev platformdan selamlayan Başkan Böcek, Antalyalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"Aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Atamızın dediği gibi; 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz'. Elbet olacak karşı çıkanlar, baskı kuranlar, vazgeçenler, hainler, sözünden dönenler, Cumhuriyetimizi, Atamızı unutturmaya çalışanlar. Ama biz asla pes etmeyeceğiz, yılmayacağız, yıkılmayacağız, bir gün bile vazgeçmeyeceğiz. Teröre, gericiliğe geçit vermeyeceğiz. Atamızın izinde, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve demokrasinin hüküm süreceği bir ülke için hiç durmadan azimle gururla yürüyeceğiz. Çocuk tacizlerinin, bebek cinayetlerinin yaşanmadığı, kadınlarımızın katledilmediği, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından sahne alan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, sahneye Cumhuriyet'in 100. yılı için marşı söyleyerek çıktı. Zaman zaman İzmir Opera orkestrası ve dansçıların eşlik ettiği Doğulu'ya Antalyalılar hep bir ağızdan eşlik etti. Havai fişeklerin de atıldığı konser sırasında alanda bulunan gençler, Doğulu'yu yakından görebilmek için yarıştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kenan Doğulu'ya Atatürk portresi ve çiçek takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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