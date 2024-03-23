Antalya'da Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mahallelilerle İftar Yaptı - Son Dakika
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Politika

Antalya'da Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mahallelilerle İftar Yaptı

Antalya\'da Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mahallelilerle İftar Yaptı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzelbağ ve Yenigöl mahallelerinde düzenlenen iftarlarda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uysal, çocuklar için yapılan hizmetler ve teknolojinin doğru kullanımı konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

23.03.2024 13:02  Güncelleme: 13:08
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Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Güzelbağ ve Yenigöl mahallelerinde düzenlediği iki ayrı iftarda, "Vatandaşlarımızın mutluluğu için, dayanışmamızı pekiştirmek için her gün yeni fikirler, yeni buluşlar, yeni düşünceler içindeyiz" dedi.

Başkan Uysal, belediyenin aynı anda düzenlediği iki ayrı iftarda mahallelilerle bir araya geldi. Gelenekselleşen iftarlar bu kez Güzelbağ ve Yenigöl mahallelerinde gerçekleşti. İftar programlarına eşi Ümran Uysal ile katılan Başkan Uysal, ilk olarak Güzelbağ İlkokulu bahçesinde kurulan sofrada yer aldı. Çocuklar için kreş, destek eğitim merkezleri, etüt merkezleri, hobi kursları ve spor tesislerinin yanı sıra Teneffüs Park'la çocuklar için bir sistem geliştirdiklerini söyledi.

Çaybaşı Mahallesi'ne 16 bin metrekare alana kurulu çocuk oyun dünyası Teneffüs Park'ın açılmasından bu yana 1 milyon çocuğu ağırladığını söyleyen Başkan Uysal makul fiyatlı, geniş tabanlı bir hizmet sunduklarını belirtti. Uysal, Antalya'nın tek doğal buz pistinin de içinde olduğu birbirinden çeşitli 20 farklı etkinlik, oyun alanı, hobi ve sanat atölyelerinin bulunduğu Teneffüs Park'ın çocukları bilgisayar başından kurtaran bir alan olduğunu da sözlerine ekledi.

Çocukların gelişimine katkı sağlamak ve sürekli gelişen teknolojinin doğru ve yararlı kullanımı adına çalışmalar yürütmeyi esas aldıklarını söyleyen Başkan Uysal, düzenlenen iftarlarda her gün çocuklarla buluşturulan 'Geleceğin Dünyası' isimli sanal gerçeklik karavanını işaret ederek şunları söyledi:

"O neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Bütün dünya dijitalleşirken, yapay zeka kullanırken, akıllı sistemlere geçerken, biz de oyunlar vasıtasıyla hem çocuklarımızı 'öncelikle' hem de yetişkinlerimizi dünyada ki bu gelişmelerden haberdar etmek için bu karavanı tesis ettik. ve bütün Antalya'da bunlar geziyor."

Başkan Uysal, yeni dönem projelerinin çağı yakalamak, teknolojiden en iyi şekilde yararlanmak ve şehre dijitalleşen akıllı sistemler kazandırmak üzerine olduğunu belirtmesinin ardından ise şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın geleceğinin güvenli olması için, çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliği sahibi olması için, vatandaşlarımızın mutluluğu için, dayanışmamızı pekiştirmek için her gün yeni fikirler yeni buluşlar, yeni düşünceler içindeyiz. Önümüzde ki süreçte de bütün bu çalışmaları sürdüreceğiz ve geliştireceğiz. Yapay zekadan, dijital dünyadan, akıllı düzenlerden faydalanacağız."

Uysal ayrıca, bütün insanları kucaklayan, saran sarmalayan, bütün insanların ayrımsız birbirini kucaklaması için harcadıkları bu çabanın ilhamını bu topraklardan aldığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya'da Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mahallelilerle İftar Yaptı - Son Dakika

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