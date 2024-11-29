Antalya'da Doğu Çevre Yolu'nun Trafiğe Açılması İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika
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Politika

Antalya'da Doğu Çevre Yolu'nun Trafiğe Açılması İçin Çalışmalar Başladı

Antalya\'da Doğu Çevre Yolu\'nun Trafiğe Açılması İçin Çalışmalar Başladı

Antalya Kepez Belediyesi, 2014'te trafiğe kapalı olan Doğu Çevre Yolunun 1000 metrelik bölümünü Fatih Terim Caddesi'ne bağlayarak trafiğe açmak için çalışmalara başladı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bu projenin kent içi trafiğin rahatlamasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

29.11.2024 10:55  Güncelleme: 10:59
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Antalya'da Kepez Belediyesi, Varsak bölgesinde 1000 metrelik bölümü 2014'te açılan ve trafiğe kapalı olan Doğu Çevre Yolunu, Fatih Terim Caddesi'ne bağlıyor. Çevre yolunun bağlantı kısmının yapımı başladı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Bir daha üzücü kazaların yaşanmaması, milli servetin heba olmaması için çevre bulvarını, şehir içi ulaşım ağına bağlıyoruz. Çalışmayı başlattık. Bu yıl içerisinde yol yapımını tamamlayarak çevre yolunun 1000 metrelik bölümünü, trafiğe açık yol haline getireceğiz" dedi.

İmar planında yer alan ve uzunluğu 15 kilometre olan 60 metrelik Doğu Çevre Yolu, Kepez ile Aksu ilçelerini birbirine bağlıyor. Süleyman Demirel Bulvarı'nın Ayanoğlu Mahallesi bölümünde başlayan Çevre Yolu, Varsak Karşıyaka Mahallesi'nin batısından devam ediyor. Aydoğmuş, Aktoprak, Menderes ve Esentepe mahallelerinin kuzeyinden geçen yol, Varsak Küçük Sanayi Sitesi bölgesinden güneye doğru yöneliyor. Altıayak, Zeytinlik ve Gaziler mahallelerinin güney-batı kısmından devam eden Doğu Çevre Yolu, Aksu ilçesindeki Atatürk Mahallesi'ne ulaşıyor. Çevre yolunun Varsak Karşıyaka Mahallesi bölümü ile Antalya Şehir Hastanesi'nin bulunduğu Masa Dağı bölgesi arasında 35 metrelik imar yolu da açılmayı bekliyor.

Doğu Çevre Yolu'nun 1000 metrelik bölümünün atıl kalması sorunu çözülüyor. Kepez Belediyesi, trafiğe kapalı olan çevre bulvarını, şehir içi ulaşım ağına bağlıyor. Geçtiğimiz günlerde belediyenin bölgedeki çalışmalarını inceleyen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çevre bulvarını gezerek, bulvarı Fatih Terim Caddesi'ne bağlayacaklarını açıklamıştı. Bu çalışma kapsamında ilk olarak yol güzergahlarındaki mülkiyet sorunu giderildi, çevre bulvarının yapımı tamamlanan 1000 metrelik bölümü ile cadde arasında ise 300 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yol inşa ediliyor.

Bağlantı yollarının yapımı başladı

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha sonra yolların yapımını başlattı. Bölgenin trafik yoğunluğunu azaltacak olan yolun kazı ve doldurma ve menfez işlemleriyle ilgili toprak işleri yapılıyor. Kamyonlarla getirilen hafriyat, buldozer ve greyderle zemine serilerek, yol tabanı oluşturuluyor. Bu çalışmadan sonra enine ve boyuna eğim verilerek yolun ince tesviyesi yapılacak. Tesviye yüzeyinin üzerine kum, çakıl, taş kırığından oluşan malzeme serilerek, yol asfaltlanmaya hazır hale getirilecek.

"Bölge sakinlerimiz talep etti"

Başkanı Mesut Kocagöz, yaptığı açıklamada Doğu Çevre Yolu'nun yapılması halinde kent içi trafiğinin rahatlamasına ciddi bir katkı sağlayacağını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre yolunun 1000 metrelik bölümünü 2014'te açtığını hatırlatan Başkan Kocagöz, "Devamı ve bağlantı yolları açılmadığından çevre yolu uzun yıllar atıl halde kalmıştı. Trafiğe kapalı olan bu yolda üzücü kazalar da yaşanmıştı. Maalesef, iki gencimiz baharında yaşamlarını yitirmişti. Yolu yapma sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğü'nde ama yolun derdi bizde. Bölge sakinlerimiz yolun trafiğe açılmasını talep etmişti. Bir daha üzücü kazaların yaşanmaması, milli servetin heba olmaması için çevre bulvarını, şehir içi ulaşım ağına bağlıyoruz. Çalışmayı başlattık. Bu yıl içerisinde yol yapımını tamamlayarak çevre yolunun 1000 metrelik bölümünü, trafiğe açık yol haline getireceğiz. Umarım, Kepez ile Aksu ilçelerimiz arasında yer alan 15 km uzunluğundaki Doğu Çevre Yolu ile bu yolun Masa Dağı bağlantısı en kısa süre yapılır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya'da Doğu Çevre Yolu'nun Trafiğe Açılması İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika

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