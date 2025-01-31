Antalya'da 'Erdoğan' heyecanı kamerada - Son Dakika
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Antalya'da 'Erdoğan' heyecanı kamerada

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Antalya'da 'Erdoğan' heyecanı kamerada Karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören vatandaş, 'Maşallah, heyecanlandım' dedi, yanındaki, 'Kalbin durmasın' diyerek sakinleştirmeye çalıştı Partisinin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak için geldiği Antalya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,...

31.01.2025 17:06  Güncelleme: 17:16
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Antalya'da 'Erdoğan' heyecanı kamerada

Karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören vatandaş, 'Maşallah, heyecanlandım' dedi, yanındaki, 'Kalbin durmasın' diyerek sakinleştirmeye çalıştı

ANTALYA - Partisinin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak için geldiği Antalya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İbradı ilçesindeki vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın gelişini cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, kendisine yaklaştığı sırada "Maşallah. Vallahi heyecanlandım" derken, yanındaki de, 'Kalbin durmasın' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak için geldiği Antalya'ya geldi. İlk olarak İbradi ilçesini ziyaret eden Erdoğan, Cuma namazını taş örmeli ahşap minareli Tarihi Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldı, ardından vatandaşlarla da selamlaşıp, sohbet etti. Erdoğan İbradi Belediyesi ziyaretinde de, vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılandı. Alkışlar eşliğinde Erdoğan'ı karşılayan vatandaşlardan biri, 'Maşallah. Vallahi heyecanlandım" derken, yanındaki diğer vatandaş ise, 'kalbin durmasın' dedi.

İbradı'da AK Parti'li Belediye Başkanı Hatice Sekmen'i ziyaret eden Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye ziyareti sonrası partisinin il kongresine katılmak üzere helikopterle Antalya'ya hareket etti. Erdoğan saat 16.00 sıralarında helikopterle kente iniş yaparak kongrenin gerçekleşeceği alana geçti.

Kaynak: İHA

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