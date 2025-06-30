Antalya'da Gençlik Çalışanları İçin Kapasite Geliştirme Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Antalya'da Gençlik Çalışanları İçin Kapasite Geliştirme Kampı Düzenlendi

Antalya\'da Gençlik Çalışanları İçin Kapasite Geliştirme Kampı Düzenlendi
30.06.2025 14:02  Güncelleme: 14:09
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 16 farklı belediyeden gençlik personelinin katılımıyla 'Belediyelerde Görevli Gençlik Çalışanları İçin Kapasite Geliştirme Kampı' düzenledi. 5 gün süren programda, gençlik çalışmaları üzerine eğitimler verildi ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde, "Belediyelerde Görevli Gençlik Çalışanları İçin Kapasite Geliştirme Kampı" düzenledi. 16 farklı belediyeden gençlik personellerinin katıldığı kampta, belediyelerin gençlik çalışmalarına yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ortaklığında "Belediyelerde Görevli Gençlik Çalışanları İçin Kapasite Geliştirme Kampı" düzenledi. Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa, 16 farklı belediyeden gençlik personeli katıldı.

Gençlik çalışmaları incelendi

5 gün süren kamp programında, gençlik çalışanlarına yönelik olarak "Genç kimdir?, Gençlik çalışması nedir? Gençlik çalışanı kimdir?" gibi başlıklar altında çalışmalar yapıldı. Ayrıca, alanında uzman birçok konuşmacı tarafından insan hakları, sivil toplum ve gençlik politikaları konularında eğitim verildi. Eğitimlerin sonunda kamu ve sivil toplum ilişkileri ele alındı. Program kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik olarak hizmete sunduğu merkezler tanıtılırken, gençlik çalışmalarına yönelik olarak bilgilendirmeler yapıldı.

3 ortak şehirde 3 farklı kamp

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) Yerel Gençlik Politikası Program Koordinatörü Mustafa Onur Kaygısız, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Amacımız gençlik çalışanlarının, gençlere daha iyi eğitim verip, onlarla daha iyi çalışmayı öğrenmesi. 3 ortak şehrimizde 3 farklı kamp yapılacak. Kamplarımız 5'er gün sürecek. İlki Antalya'da, ikincisi Ağustos'ta Eskişehir'de ve sonuncusu da Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilecek" dedi.

Büyükşehir'den örnek alınacak çalışmalar

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere sunduğu fırsatların, her belediyenin sunamayacağı fırsatlar olduğuna dikkat çeken program koordinatörü Mustafa Onur Kaygısız, "Bu Gençlik Kampı, Türkiye'de çok nadiren bulabileceğimiz alanlardan biri. Gençlerin kullanımı için çok uygun bir alan. Hem doğanın içinde hem farklı spor aktivitelerine uygun hem de konaklama imkanı sunuyor. Gençlere ayrılmış özel ve onların burada istediği deneyimi yaşayabileceği keyifli bir alan" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya'da Gençlik Çalışanları İçin Kapasite Geliştirme Kampı Düzenlendi - Son Dakika

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