Antalya'da oteller dolu, sahillerde ve parklarda kalanlara müdahale

Politika

Otellerin yüzde yüz doluluk oranına yaklaştığı Antalya'da yer bulamayıp sahillerde ve parklarda yatanlara zabıta ekipleri müdahale etti. Bayram sebebiyle rutin denetimlerini sıklaştıran ve bazı vatandaşların sahiller ile parkları kalacak yer olarak seçmesine göz yummayan Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı boyunca bin 288 işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri, şu ana kadar kaldırım işgalinden dilenciliğe, izinsiz çadırlardan park ve yeşil alanlarda uygunsuz yatanlara kadar 8 kalemde toplam bin 288 işlem yaptı. Belediye Zabıta ekiplerinin 15-18 Haziran günleri arasında kalem kalem yaptığı işlemler ise şu şekilde: Kaldırım işgali yapan araçlara uygulanan idari yaptırım tutanağı sayısı: 87, otobüs durağı işgali yapan araçlara uygulanan idari yaptırım tutanağı sayısı: 17, park ve yeşil alanlarda alkol alan şahıslara uygulan idari yaptırım tutanağı sayısı: 11, dilencilik yapan şahıslara uygulanan idari yaptırım tutanağı sayısı: 17, sahil ve yeşil alanlara izinsiz kurulduğu için kaldırılan çadır sayısı: 144, çadırı kaldırılan şahıs sayısı: 462, çimler üzerinde ve yeşil alanlarda uygunsuz vaziyette yattığı için kaldırılan şahıs sayısı: 398 ve kamu alanlarına uygunsuz park ettiği için kaldırılan araç sayısı: 152

Zabıtadan gönüllü mesai

Öte yandan, refüj ve yeşil alanların sulama işlemleri de kontrollü olarak gerçekleştirilirken, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik bayram öncesi yaptığı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bayram tatili sonuna kadar gönüllü olarak fazladan çalışmayı talep ettiklerine dikkat çekti. Ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliği için tamamen gönüllük esasına göre görevlerinin başında olurken, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ise gece gündüz demeden çalışarak, Alanya'nın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için azami gayret gösterdiklerini kaydetti. - ANTALYA