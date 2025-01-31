Antalya\'da Yerel Gençlik Politikası Programı Başlatıldı

Politika

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) iş birliğiyle, Antalyalı gençlerin yerel yönetimlere katılımını artırmayı hedefleyen "Yerel Gençlik Politikası Programı" başladı. Program kapsamında, belediyeler bünyesinde hak temelli, kapsayıcı ve katılımcı yerel gençlik politikalarının oluşturulması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) iş birliğiyle, gençlerin, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde daha aktif rol almasını sağlamak, sürdürülebilir ve kapsayıcı politikalar geliştirmeleri amacıyla "Antalya Yerel Gençlik Politikası Programı" başlatıldı.

Program gençlere tanıtıldı

Katılımcıların online başvurular yoluyla belirlendiği program tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mine Nur Demirkıran, GoFor Koordinatörü Mustafa Onur Kaygısız ve GoFor temsilcileri, Genç Antalya Gönüllüleri ve Antalyalı gençler katılım sağladı.

Türkiye'de öncü

Projenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, Antalya'nın geleceği için önemli bir adım atmak üzere toplandıklarını belirtti. Başkan Vekili Sert, "Türkiye'de bir ilk olarak üç ilde başlatmış olduğumuz 'Yerel Gençlik Politikası Programı'nı Antalya'da yürüteceğiz. Antalyalı gençlerin, potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, onların hayata katılımını artırmak ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü bir ses olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkan Muhittin Böcek'in gençlere verdiği destekle gençlik çalışmalarında, Türkiye'de öncü durumdayız. Bu çalışmaları, büyüterek devam edeceğiz" dedi.

Yerel politika gençlerle şekilleniyor

Gençlik Örgütleri Forumu Koordinatörü Mustafa Onur Kaygısız GoFor'un çalışmalarını anlatırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayata Ekici Gürkan da katılımcılara Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik çalışmalarını paylaştı. Antalya Yerel Gençlik Politikası Programı ile Antalya'daki gençlerin ve gençlik örgütlerinin ihtiyaçları analiz edilecek. Gençler, gençlik örgütleri ve gençlik çalışanlarıyla birlikte kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecek. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik çalışmaları alanındaki vaatleri, programları ve planları gençler tarafından izlenip değerlendirilecek. - ANTALYA