Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'nin Rolü Vurgulandı

19.04.2026 15:41
Zehranur Aydemir, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'nin çözümleri masaya getirebildiğini belirtti.

AK Parti Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Türkiye'nin sadece sorunları konuşan değil, çözümleri masaya getirebilen bir ülke olduğunu, Antalya Diplomasi Forumu'nda bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Aydemir, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nu, AA muhabirine değerlendirdi.

Üç gün boyunca Antalya'da çok önemli bir program gerçekleştiğini belirten Aydemir, "Türkiye gerçekten sahada, masada aktif rol aldığı ve aslında her tarafla iletişime geçebilen, her tarafı tek bir masada toplayabilen ülke olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Üç gün boyunca 13 devlet başkanının, 23 devlet başkan yardımcısının burada olduğu, yaklaşık 150 ülkenin, 66 uluslararası kuruluşun bulunduğu, 6 bin katılımcının yer aldığı bir forumu geride bıraktık." dedi.

Zehranur Aydemir, belirsizliklerle karşı karşıya olduklarını, gündemin bile her an sıcak bir şekilde değişebildiği ve Türkiye'nin rol aldığı bir süreçten geçtiklerini dile getirdi.

"Antalya diplomasinin kalbi oldu"

Bu kadar belirsizlik içerisinde parametreleri yorumlamanın, o parametrelerin karar değişkenlerini net bir şekilde ortaya koyup, bunun için bir çözüm üretebilmenin önemine işaret eden Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece sorunları konuşan değil, çözümleri masaya getirebilen bir ülke olduğumuzu Antalya Diplomasi Forumu'nda bir kez daha göstermiş olduk. Türkiye, baktığınız zaman Libya'da nasıl aktörlük yaptıysa, Karabağ'da nasıl aktif rol aldıysa, her konuda, geleceği ilgilendiren ve dünyanın bütün coğrafyalarını kapsayan bir birleşime imza attı. Biz de AK Parti Gençlik Kolları olarak, Dış İlişkiler Birimi olarak, özellikle foruma katılan uluslararası alandaki gençlerle bir araya geldik. Sadece dinleyen, not alan değil, gelecekte gençler olarak ortak neler yapabileceğimizi planladık."

Bundan sonraki platformlarda yine bir araya geleceklerini vurgulayan Aydemir, forumda not aldıkları, yol haritasını belirledikleri başlıklarda aktör olan gençlerin nasıl sorumluluk aldığını tüm dünyaya göstereceklerini kaydetti.

Antalya Diplomasi Forumu'nun artık bir gelenek haline geldiğini anlatan Aydemir, "Antalya sadece güzel bir şehir, turizmin başkenti olarak değil, diplomasinin de kalbi olarak geçti. Türkiye bir başka etkinliğe, COP31 gibi sürece imza atacaksa yine Antalya'yla birleşmiş oldu. Gerçekten Antalya diplomasideki başarısını aslında kanıtlamış oldu ve COP31'de de inşallah yine Antalya merkez olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

