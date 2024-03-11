Antalya Gençlik Çalıştayı'nda Gençlerle Buluşan Başkan Böcek, Gençlere Projelerin Müjdesini Verdi - Son Dakika
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Politika

Antalya Gençlik Çalıştayı'nda Gençlerle Buluşan Başkan Böcek, Gençlere Projelerin Müjdesini Verdi

Antalya Gençlik Çalıştayı\'nda Gençlerle Buluşan Başkan Böcek, Gençlere Projelerin Müjdesini Verdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gençlik Çalıştayı'nda gençlerle bir araya geldi. Başkan Böcek, gençlere yönelik projelerin müjdesini vererek, geleceği birlikte yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

11.03.2024 13:25  Güncelleme: 13:51
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Antalya Gençlik Çalıştayı'nda gençlerin coşkularına ortak olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gündüz konser izledi, akşam kamp ateşinde gençlerin sorularını yanıtladı. Gençlere yönelik projelerin müjdesi veren Başkan Muhittin Böcek, "Ben gençlerle hep gurur duydum. Gençlerin Muhittin Ağabeyi olarak yeni dönem de Antalya'yı birlikte yöneterek geleceğe yürümeye devam edeceğim" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen gençlik çalışmaları kapsamında gençlerin sorun ve ihtiyaçlarını konuşabilecekleri alanlar oluşturulması amacıyla Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) iş birliği ile Antalya Gençlik Çalıştayı düzenlendi. Antalya'nın tüm ilçelerinden gelen gençlerin katılımıyla gerçekleşen ve iki gün süren çalıştayda gençler, fikirlerini paylaşabilecekleri bir alanda bir araya geldi.

"Gençlerle birlikte yürüyeceğiz"

Çalıştayın ikinci gününde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gençlerle bir araya geldi. Başkan Böcek, gençlerin yoğun sevgi gösteriyle karşılandı. Gençlerin alkışları ve tezahüratları arasında salona giren Başkan Böcek'e CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar ve CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran da eşlik etti. Çalıştayda gençlere hitap eden Başkan Muhittin Böcek, "Ben gençlerle hep gurur duydum" diyerek başladığı konuşmasında, "Geleceğimizin teminatı siz gençler ile Antalya'yı birlikte yöneterek geleceğe yürümeye devam edeceğim. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik her alanda projeler yaptık. 4 bin 14 ihtiyaç olan öğrencimize eğitim yardımı verdik" dedi.

"Gençlere yeni dönem müjdeleri"

Gençlere yeni dönem projeleri müjdesi veren Başkan Böcek, "Üniversite öğrencilerine verdiğimiz 5 ton ücretsiz su desteğini önümüzdeki dönem 10 tona çıkaracağız. Bu dönem 5 öğrenci yurdu yaptım, yeni dönemde 5 yurt daha yapacağım. Gençlerimizin sınavlara daha rahat ve verimli bir ortamda çalışabilmeleri için 19 ilçemize 'Sınav Kütüphaneleri' projemizi yapacağız, eğitim yardımı verdiğimiz öğrenci sayımızı 15 bine çıkartacağız, dijital içerik üretmek ve müzik yapmak isteyen gençlerimiz için donanımlı stüdyolar kuracağız. Dünyada ve Türkiye'de yükselişte olan E-spor'da da Antalya'yı dünyanın merkezi yapacağız" dedi.

Konser dinledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek konuşmasının ardından Gençlik Örgütleri Forumu Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç ile gençlik çalışmaları alanında iş birliği protokolünü ve Gençlik Hakları Sözleşmesini imzaladı. Başkan Böcek daha sonra gençlerle birlikte İkiye On Kala Grubu konserini izledi. Başkan Böcek, gençlerle şarkılara eşlik ederek gençlerin coşkularına ortak oldu.

Kamp ateşinde gençlerle

Başkan Muhittin Böcek, gençlerle gündüz buluşmasının ardından akşam da Büyükşehir Belediye Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde kamp ateşinde bir araya geldi. Başkan Böcek, çalıştaya katılan gençlere sorulan 'Ben Başkan Olsam' ve 'Sor Başkana Söylesin' kutularından çıkan soruları yanıtladı. Gençlerin sorularını tek tek büyük bir içtenlikle yanıtlayan Başkan Böcek, gençlere 'hayal kurun' tavsiyesinde bulunarak, "Biz sizler için bütün gücümüzle hizmet etmeye çalışacağız. Siz hayal kurun. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Ben bu günleri hep hayal ettim ve doğup büyüdüğüm bu kente sizlerin takdiri ile hizmet etme şansı yakaladım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Antalya Gençlik Çalıştayı'nda Gençlerle Buluşan Başkan Böcek, Gençlere Projelerin Müjdesini Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Gençlik Çalıştayı'nda Gençlerle Buluşan Başkan Böcek, Gençlere Projelerin Müjdesini Verdi - Son Dakika
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