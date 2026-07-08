Aksu belediyeleri arasında güç birliği protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksu belediyeleri arasında güç birliği protokolü

Aksu belediyeleri arasında güç birliği protokolü
08.07.2026 11:27  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Aksu Belediyesi ile Isparta Aksu Belediyesi, kamu hizmetlerinde verimlilik ve dayanışma amacıyla üç yıllık iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında araç, ekipman ve personel desteği sağlanacak.

Antalya Aksu Belediyesi ile Isparta Aksu Belediyesi arasında, kamu hizmetlerinin daha etkin, ekonomik, verimli ve koordineli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, protokolün "ortak akıl, yardımlaşma ve dayanışma" anlayışının güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, kardeş belediyeleri olan Isparta Aksu Belediyesi ile imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına kardeş belediyemiz ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Ortak akıl, yardımlaşma ve dayanışma anlayışıyla imzaladığımız bu protokolle her iki belediyemizde kamu kaynaklarını daha verimli kullanmış olacak" dedi.

İmkanlarımızı ortak güce dönüştüreceğiz

Başkan Yıldırım, Isparta Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman ile imzaladıkları protokolle kaynakları verimli kullanarak hizmet kalitesi artırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi; "Aynı ismi taşıyan iki belediye olarak ihtiyaç duyulan her durumda araç, iş makinesi, teknik ekipman ve personel desteğini karşılıklı olarak sağlayarak imkanlarımızı ortak bir güce dönüştüreceğiz. Böylece kaynaklarımızı daha verimli kullanırken hizmet kalitemizin sürekliliğini artıracağız. Herhangi bir mülkiyet devri ya da kiralama içermeyen bu protokol tamamen dayanışma, iş birliği ve kamu yararı esas alınarak hazırlandı. Şeffaflık ve karşılıklı güven temelinde oluşturulan protokolle belediyelerimizin imkanlarını doğrudan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Üç yıl boyunca geçerli olacak protokolle kardeş belediyemizle kurduğumuz gönül ve hizmet köprüsünü daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum. Yerel yönetimlerde dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olacak bu iş birliğinin, her iki belediyemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Aksu Belediyesi, Politika, Isparta, Antalya, Ekonomi, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Aksu belediyeleri arasında güç birliği protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı

11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Liderler Beştepe’de NATO Zirvesi’nin ikinci günü böyle başladı
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 11:42:14. #7.13#
SON DAKİKA: Aksu belediyeleri arasında güç birliği protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.