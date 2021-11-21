MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesini başlattıklarını hatırlatarak, "Yeni kütüphanelerin bir kısmını bir haftalık ara tatil sonrasına yetiştirmeyi hedeflemiştik. Bu kapsamda 1170 okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştular" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi çerçevesinde mevcut kütüphaneleri zenginleştirmek ve yeni kütüphaneler yapmak için 81 ile ödenek gönderildi. İl müdürlükleri, kütüphanesi olmayan okulların kütüphaneye kavuşması için çalışma başlattı. Bu kapsamda kurulan bin 170 yeni kütüphane bir haftalık ara tatil sonrasına yetiştirildi. Bin 170 okulda öğrenciler, 22 Kasım Pazartesi günü yeni kütüphaneleriyle tanışacak. Projenin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

AĞRI'YA 350 YENİ KÜTÜPHANEBin 170 kütüphanenin illere göre dağılımında 350 yeni kütüphaneyle Ağrı birinci sırada yer alıyor. Ağrı'ya yıl sonuna kadar 554 kütüphanenin yapılması hedefleniyor. Yeni kütüphane yapımında 181 kütüphaneyle Konya ikinci, 105 kütüphaneyle Bitlis üçüncü, 69 kütüphaneyle Zonguldak dördüncü, 60 kütüphaneyle Gaziantep beşinci, 50 kütüphaneyle Balıkesir altıncı, 42 kütüphaneyle Muş yedinci, 37 kütüphaneyle Batman sekizinci, 35 kütüphaneyle Nevşehir dokuzuncu ve 34 kütüphaneyle Hatay onuncu sırada yer alıyor.'2022'DE KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK'Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesini başlattık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da bu projenin önemli bir paydaşı. İki ay gibi kısa sürede projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Gerekli planlamalarımızı yaparak tüm illere ihtiyaç duydukları ödenekleri gönderdik. Tüm illerde arkadaşlarımız yoğun bir çaba içerisindeler. Kütüphanelerin mobilya tefrişatını meslek liselerimiz yapıyor. Yeni kütüphanelerin bir kısmını bir haftalık ara tatil sonrasına yetiştirmeyi hedeflemiştik. Bu kapsamda 1170 okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştular. İnşallah bu projeyi yıl sonunda tamamlayacağız. Böylece, 2022 yılında kütüphanesi olmayan okul kalmayacak. Projeyi himayelerine alarak verdikleri desteklerden dolayı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Tüm illerde kütüphanelerin kitap ihtiyacının giderilmesine katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum. Süreci başarıyla yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 il milli eğitim müdürlerimizi, ilçe müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum."