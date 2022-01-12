Arap koalisyonu, Hudeyde'deki limanların askeri amaçlarla kullanılmaması güvencesi istedi - Son Dakika

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Birleşmiş Milletler'den (BM) Yemen'in Hudeyde ilindeki limanların askeri amaçlarla kullanılmamasını güvence altına almasını talep etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin kontrolündeki Hudeyde ilindeki limanların yabancı savaşçıların ve balistik füzelerin ulaştığı bir merkez haline geldiği belirtildi.

BM'den Hudeyde ilindeki limanların askeri amaçlarla kullanılmamasını güvence altına alması talep edilen açıklamada, BM'nin Hudeyde ilindeki limanların teftiş edilmesine yönelik attığı adımın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Yemen ordusu: Husilerin Kızildeniz'e yerleştirdiği 8 mayın imha edildi

Öte yandan, Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husiler tarafından Kızıldeniz'e yerleştirilen 15 deniz mayınından 8'inin bulunarak imha edildiği aktarıldı.

Geri kalan deniz mayınlarının bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu mayınların uluslararası denizciliği ve balıkçıların hayatını tehdit ettiği dile getirildi.

BM, limanların teftiş edilmesi yönünde talepte bulunmuştu

Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'ndan (UNMHA) dün yapılan açıklamada, Yemen'in Hudeyde ilindeki limanların askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaların endişeyle takip edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, UNMHA'nın, limanların askeri amaçlarla kullanıldığı endişelerini gidermeye hazır olduğu ve yetkisi dahilindeki limanların teftiş edilmesi yönünde talepte bulunulduğu kaydedilmişti.

Yemen'de hükümete destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İran destekli Husileri "Hudeyde'deki Salif Limanı'nı terör faaliyetleri ve bomba yüklü tekneler göndermek için kullanmakla" suçlamıştı. Maliki, "Hudeyde Limanı da İran'dan gelen balistik füzelerin ulaştığı ana liman. Limanları hedef almak istemiyoruz ve (Yemen krizine) kapsamlı bir siyasi çözüm arıyoruz." demişti.

Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref ise Suudi Arabistan'ı "Hudeyde'deki limanları yok etme niyetini gerekçelendirmek için bu limanların silah kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasını ortaya atmakla" suçlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun destek verdiği hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.