Ardahan\'da Gürcistan Heyeti ile Ortak Projeler Görüşüldü

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, bir takım temaslarda bulunmak üzere kente gelen Gürcistan heyeti ile Valilikte düzenlenen programda bir araya

geldi.

İki ülke arasındaki ortak projeler, akademik ve kültürel işbirliklerinin geliştirilmesi yönünde önemli görüşmelerin yapıldığı toplantıya Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Demir, il protokol üyeleri, Gürcistan heyet üyeleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Valilikteki toplantı bitiminde protokol üyeleri ve Gürcistan heyeti Kongre Binası'nı gezdi. Daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası Binasına geçildi. Burada Gürcistan heyeti tarafından 2 saatlik bir sunum yapıldı.

Son olarak Ardahan Kalesi ile Çıldır Akçakale Adası gezisi yapıldıktan sonra Gürcistan heyeti Ardahan'dan ayrıldı. - ARDAHAN