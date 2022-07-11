İl Başkanı Koç, tüm partililerin bayramını tebrik ederek, "Bu bayramın Ardahan ve ülkemizin huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Ardahan İl Başkanlığında yapılan bayramlaşma programına, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay , AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ve diğer partililer katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kurban Bayramı, AK Parti, Ardahan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Ardahan'da siyasi partilerde bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.