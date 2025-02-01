Arıkan: Büyük Ortadoğu Projesi Yürürüyor - Son Dakika
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Politika

Arıkan: Büyük Ortadoğu Projesi Yürürüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trump'ın Gazze açıklamalarına tepki gösterdi.

01.02.2025 08:02
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Büyük Ortadoğu Projesi, büyük İsrail projesi planı tıkır tıkır yürüyor maalesef" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Yalova İl Teşkilatı 8. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Arıkan, Gazze'de tam 470 gün sonra ateşkes ilan edildiğini hatırlatarak, "Ateşkes ilan edilmesine rağmen maalesef büyük komutan Muhammed Dayf'ı silah arkadaşlarıyla beraber dün kaybettik. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında gıyabi cenaze namazları kılındı. Cenab-ı Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Ateşkes ilan edildi ama bu süreçte 50 binden fazla insanımızı kaybettik, 100 binden fazla insanımız yaralandı. 1,5 milyon insan Gazze'deki yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Olayın vahametini anlatmak için bunu söylüyorum. Bölgedeki sadece hafriyatı kaldırmak için 20 yıla yakın bir zaman dilimi olduğunu gördük" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarına değinen Arıkan, şöyle konuştu:

"2-3 gündür yine dikkatlerden kaçırılan ve sadece Milli Görüşçülerin dikkat çektiği bir husus var. O da ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın açıklamaları. Ne dedi Trump; 'Gazze'deki insanlar, artık Mısır ve Ürdün'de yaşamalı, Gazze boşaltılmalı' dedi. Böyle bir cümle karşısında tüm Türkiye'nin kalkıp, 'Ya Trump sana ne oluyor? Gazze'yi insansızlaştıramazsın' demesini beklememize rağmen bizim dışımızda hiçbir kimse bu konuyu gündeme taşımadı. Plan yürüyor değerli arkadaşlar, değerli Yalovalı hemşehrilerim. Büyük Ortadoğu Projesi, büyük İsrail projesi planı tıkır tıkır yürüyor maalesef. Bunu bozacak tek güç Saadet Partililerdir, Milli Görüşçülerdir. Bunun için omuzlarımızdaki yükün farkında olarak çalışma yapmamız lazım. Akşam başımızı yastığa koyamamamızın sebebi, Gazze'deki insanları başını daha rahat şekilde yastığa koyamaması olacak."

Saadet Partisi olarak kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı önceleyen bir siyaseti hayata geçireceklerini ifade eden Arıkan, "Yapaylığı değil, doğallığı hayata geçiren bir siyaseti hayata geçireceğiz. Teşekkür etmeyi de, eleştirmeyi de bilen bir siyaseti hayata geçireceğiz. Dersimizi iyi çalışacağız. Her bir Saadetli, Milli Görüşçü donanımlı bir Müslüman olmak zorunda. Olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatmak Saadet Partililere yakışmaz. Diğer siyasi partililerle oturup konuştuğumuzda bizim işimiz onları ikna etmek, onlarla iddialaşmak olmamalı. Onları ikna etmek için de bizim donanımlı, adil düzen penceresinden politikalarımızı aktarmamız gerekiyor. Nihayetinde herkes heyecanlı olacak. Heyecan istiyoruz. Erbakan hocam ne diyordu, 'Sizden bir şey istiyorum, heyecan, heyecan, heyecan. Yalova Teşkilatı'nda Allah'ın izniyle ben bu heyecanı görüyorum" diye konuştu.

Kongrede yapılan seçimde Kemal Polat başkanlığa seçildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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