Arıkan\'dan Sivas\'ta İş Dünyasına Mesajlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Sivas'ta iş insanları ve gazetecilerle bir araya geldi.

Arıkan, kentteki bir restoranda düzenlenen programda, bu buluşmaları önemsediğini belirterek, Ankara'nın bazen insanı yankı odasına düşürebildiğini, yanlış yaptırabildiğini söyledi.

Saha ziyaretlerinin ve insanlarla bir araya gelmenin iyi olacağını düşündüğünü anlatan Arıkan, "O kanaatleri Ankara'ya ne kadar fazla taşıyabilirsek, memleketimize, ülkemize o kadar fayda sağlayacağımız kanaatindeyiz." dedi.

Arıkan, Milli Görüş hareketini yakından takip edenlerin kendilerini yakından tanıdığını dile getirdi.

Milli Görüş'ün 57 yıllık bir siyasi geleneği olduğunu ifade eden Arıkan, şöyle konuştu:

"Allah rahmet eylesin, Erbakan hocamız 1969 senesinde milli görüş hareketini başlattığında ilk prensip olarak önce ahlak ve maneviyat demişti. Bu iki taşıyıcı kolon sağlam bir şekilde inşa edilmezse, bugünkü gibi sorunlarla karşılaşmayacağımızı büyük bir şekilde görüyoruz. Siyasette, hukukta, kamuda, sanayide, ticarette, tarımda, çarşıda, pazarda, sokakta öngörülebilir bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Yarından da kaygı duyan bir insanımız kalmasın diye gayret gösteriyoruz."

"Terörsüz Türkiye" süreci

Arıkan, 57 yıl boyunca terörün sona ermesi için bedel ödemiş parti olduklarını savundu.

Bu anlamda Erbakan'ın siyasi yasaklar aldığını vurgulayan Arıkan, "Partimiz kapatma cezaları içerisinde yer aldı. Kanun metnini incelediğimizde ve ilk gün Devlet Bahçeli bu açıklamayı yaptığında, 'Terörsüz Türkiye müphem bir kavramdır, belirsizlikler içeriyor. Gelin bunun tepesine yaşanabilir bir Türkiye koyalım, inşa edelim. Bütün hukuksuzluklar, haksızlıklar, hak talebinde bulunanlar o komisyona gelsin, hepsi görüşülsün' demiştim. Ufak da olsa bir fırsat varsa bunun değerlendirilmesinden yana bir tavır ortaya koyduk ve bu kanun tasarısına 'evet' dedik. Terörün bitmesiyle alakalı ufak da olsa bir imkan varsa bunu değerlendirmeyi uygun gördük."