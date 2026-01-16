Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi - Son Dakika
Politika

Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

16.01.2026 06:51
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında "Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı" sözlerinin hatırlatılmasının üzerine "Açıklamamım üzerinden tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Çağırırlarsa giderim" demişti. Arınç'ın sözlerine yanıt veren Gökçek "Zaman zaman bir yerlerden düğmeye basarlar, şimdi de Yavaş'ı kurtarma operasyonu olarak söylettiler. Arınç tın gelir, tırıs gider" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Arınç, "Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı" sözlerinin hatırlatılmasının üzerine "Açıklamamım üzerinden tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Çağırırlarsa giderim" dedi.

"Gerektiği zaman açıklama yaparım" sözleri hatırlatılan Arınç açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı; "Açıklanacak bir şey kalmadı. Her şey ortada. Sadece şunu söyleyeyim. Sosyal medya çok sorumsuz bir ortam. O açıklama milyonlarca kişi tarafından izlendi. 'O benim sakalımı tıraş etti, ben onun kolunu kestim' dedim. Kesilen kol yerine gelmez de, sakal daha gür çıkar. Yani ben konudan bir gram inhiraf etmiş değilim.

"GÖKÇEK'İN ADINI BİLE ANMAK İSTEMİYORUM"

Mansur Yavaş bey bir defasında '100'e yakın dosya gönderdim, hiç bir işlem yapılmadı.' Sosyal medyada bir şey gördüm. 'Bu konular ile ilgili Bülent Arınç'ın ifadesine başvurulmak istendi, kendisi gitmedi'. O günden bu yana tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Bildiklerimin hepsi malum. Melih Gökçek'in adını bile anmak istemiyorum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim."

MELİH GÖKÇEK'TEN YANIT GELDİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Arınç'ın kendisiyle ilgili sözlerine katıldığı TV100 canlı yayınında yanıt verdi.

"YAVAŞ'I KURTARMA OPERASYONU"

Gökçek "Bülent Arınç tın gelir, tırıs gider. Zaman zaman bir yerlerden düğmeye basarlar, şimdi de Yavaş'ı kurtarma operasyonu olarak söylettiler" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • hk123456 hk123456:
    Melih beydeki şu öz güven ne hayranım 18 11 Yanıtla
  • Kerim Cüceler Kerim Cüceler:
    sen de kendini nimetten sayıyorsun 14 3 Yanıtla
  • 1234 1234:
    bunlarin tuzu kuru boşa uğraşmayin beyler gündem değiştirmek bu 1 0 Yanıtla
  • Yaman Auto Yaman Auto:
    Mansur başkanı kurtaracak olan siz olmayın. çünkü Mansur başkanın kurtarılacak bir durumu yok.olsa da hallk arkasında.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
