Arnavutköy'de CHP İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi Adayları Arasında Liste Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Arnavutköy'de CHP İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi Adayları Arasında Liste Krizi

Arnavutköy\'de CHP İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi Adayları Arasında Liste Krizi

Arnavutköy'de CHP ilçe Başkanı Hüseyin Çelik ile CHP Arnavutköy Meclis Üyesi Aday Adayları arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu, ilçe seçim kurulunda gerginlik yaşandı. Tartışmanın ardından polis müdahale etti.

21.02.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de CHP ilçe Başkanı Hüseyin Çelik ile CHP Arnavutköy Meclis Üyesi Aday Adayları arasında liste krizi yaşandı. İlçe Seçim Kurulu'nda yaşanan gerginlik sonrası çıkan tartışmada araya polis girdi.

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde partilerin Meclis Üyesi listelerini dün akşam saat 17.00'a kadar YSK'na teslim etmesi gerekiyordu. Arnavutköy CHP İlçe Teşkilatı'nda Meclis Üyesi Adayları listesinde CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Hüseyin Çelik ile CHP Arnavutköy Meclis Üyesi Aday Adayları arasında anlaşmazlık yaşandı. İlçe Kaymakamlık binası içerisinde bulunan YSK'nda iddiaya göre adaylar ile ilçe başkanı arasında yaşanan tartışma polisin araya girmesiyle sonlandı. İlçe teşkilatının hala resmi olarak listesini kamuoyuna duyurmaması gerginliğin devam edip etmediği sorularını akıllara getiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hüseyin Çelik, Arnavutköy, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Arnavutköy'de CHP İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi Adayları Arasında Liste Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:11:28. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de CHP İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi Adayları Arasında Liste Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement