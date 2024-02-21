Arnavutköy\'de CHP İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi Adayları Arasında Liste Krizi

Politika

Arnavutköy'de CHP ilçe Başkanı Hüseyin Çelik ile CHP Arnavutköy Meclis Üyesi Aday Adayları arasında liste krizi yaşandı. İlçe Seçim Kurulu'nda yaşanan gerginlik sonrası çıkan tartışmada araya polis girdi.

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde partilerin Meclis Üyesi listelerini dün akşam saat 17.00'a kadar YSK'na teslim etmesi gerekiyordu. Arnavutköy CHP İlçe Teşkilatı'nda Meclis Üyesi Adayları listesinde CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Hüseyin Çelik ile CHP Arnavutköy Meclis Üyesi Aday Adayları arasında anlaşmazlık yaşandı. İlçe Kaymakamlık binası içerisinde bulunan YSK'nda iddiaya göre adaylar ile ilçe başkanı arasında yaşanan tartışma polisin araya girmesiyle sonlandı. İlçe teşkilatının hala resmi olarak listesini kamuoyuna duyurmaması gerginliğin devam edip etmediği sorularını akıllara getiriyor. - İSTANBUL