Arnavutluk Parlamentosu, İtalya'nın Arnavutluk'ta göçmen merkezi inşa etmesine onay verdi - Son Dakika
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Politika

Arnavutluk Parlamentosu, İtalya'nın Arnavutluk'ta göçmen merkezi inşa etmesine onay verdi

Arnavutluk Parlamentosu, İtalya\'nın Arnavutluk\'ta göçmen merkezi inşa etmesine onay verdi

Arnavutluk Parlamentosu, İtalya'nın Arnavutluk'un kuzeyinde 2 göçmen merkezi inşa etmesini içeren anlaşmaya onay verdi. Anlaşma, Arnavutluk Parlamentosu'nda 77 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Göçmenler, inşa edilecek merkezlerde tutulacak ve iltica başvuruları bu merkezlerde işleme konulacak. Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmayı onaylamıştı.

22.02.2024 14:57  Güncelleme: 14:59
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Arnavutluk Parlamentosu, İtalya'nın Arnavutluk'un kuzeyinde 2 göçmen merkezi inşa etmesini içeren anlaşmaya onay verdi.

Arnavutluk ile İtalya arasında imzalanan göçmen anlaşmasına Arnavutluk Parlamentosu'ndan onay çıktı. İtalya'nın Arnavutluk'un kuzeyindeki Leş şehrinde 2 göçmen merkezi inşa etmesine izin veren anlaşma 140 sandalyeli parlamentoda 77 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Anlaşmaya göre, Akdeniz'de İtalyan gemileri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler Arnavutluk'a götürülerek inşa edilecek merkezlerde tutulacak ve iltica başvuruları bu merkezlerde işleme konulacak. İşlemlerin ardından ise, göçmenler ya İtalya'ya giriş yapabilecek ya da ülkelerine geri gönderilecek.

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz yıl kasım ayında Arnavutluk ve İtalya liderleri tarafından imzalanan anlaşmayı ocak ayında onaylamıştı. İnşa edilecek merkezlerin ayda en fazla 3 bin, yıl boyunca ise toplamda en fazla 36 bin göçmeni geçici olarak barındırması öngörülüyor. - TİRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Arnavutluk Parlamentosu, İtalya'nın Arnavutluk'ta göçmen merkezi inşa etmesine onay verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutluk Parlamentosu, İtalya'nın Arnavutluk'ta göçmen merkezi inşa etmesine onay verdi - Son Dakika
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