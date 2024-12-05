Arnavutluk'ta Seçim Tarihi Belli Oldu

Politika

Arnavutluk'ta parlamento üyelerinin belirleneceği genel seçimin 11 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Arnavutluk'ta parlamento üyelerinin belirleneceği genel seçimin tarihi belli oldu. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlayarak genel seçim tarihini 11 Mayıs 2025 olarak belirledi. Begaj, 15 Nisan ile 15 Mayıs arasında yapılması gereken olağan genel seçim tarihinin belirlenmesi sürecinde Merkezi Seçim Komisyonu ve parlamentodaki siyasi partilerin görüşlerine başvurmuştu.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçim tarihinin belirlenmesinde Merkezi Seçim Komisyonu'nun seçimler için hazırlık yapması gereğine dikkat çekildi. Açıklamada, "11 Mayıs 2025 tarihinin seçim tarihi olarak belirlenmesi kararı, esas olarak Merkez Seçim Komisyonu'nun ifade ettiği, özellikle yurt dışında yaşayan Arnavutlar için başarılı ve etkili bir oylama sürecini mümkün kılmak amacıyla, yasal ve organizasyonel altyapının hazırlanması için mevcut zamanın tam olarak kullanılmasına duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır" denildi.

Açıklamada, seçimler nedeniyle önümüzdeki yıl Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin planlandığı üzere 8-9 Mayıs tarihleri yerine, 11 Mayıs seçimleri sonrasındaki bir tarihe erteleneceği duyuruldu. Zirvenin ertelenme sebebinin ise ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) ve parlamentodaki partilerin önemli bir kısmının seçimlerden iki gün önce yapılacak zirvenin seçimleri etkileyebileceği endişesi olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bu nedenle, ilgili Arnavutluk makamlarıyla gerekli tüm kontrollerin yapılmasının ardından, Cumhurbaşkanı, söz konusu etkinliğin parlamento seçimlerinden sonra gerçekleşeceği konusunda güvence aldı. Bu durum, uluslararası muhataplar tarafından da Cumhurbaşkanına teyit edildi" denildi.

Arnavutluk'ta son parlamento seçimleri Covid-19 pandemisi sırasında, 25 Nisan 2021 tarihinde yapılmış ve Başbakan Edi Rama liderliğindeki Sosyalist Parti (PS), 140 üyeli parlamentoda 74 sandalye kazanarak iktidardaki yerini korumuştu. - TİRAN