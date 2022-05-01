Artvin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Artvin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları

01.05.2022 13:59
Artvin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de coşkuyla kutlandı.

İl merkezinde Atapark önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde sloganlar atarak, afişlerle yürüdü. 1 Mayıs tertip komitesi tarafından organize edilen kutlamalara birçok sivil toplum örgütü destek verdi. Polis kontrollerinden geçerek alana giren gruplar kutlamalarına burada devam etti. Program konuşmaların ardından yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerle devam etti. - ARTVİN

Artvin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları
Artvin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları
Artvin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları

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Cumhuriyet Caddesi, 1 Mayıs, Artvin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Artvin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları - Son Dakika


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