ASALA Şehitleri Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
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Politika

ASALA Şehitleri Mezarı Başında Anıldı

ASALA Şehitleri Mezarı Başında Anıldı

ASALA terör örgütü tarafından şehit edilen Türk diplomatlar, Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri şehitliğinde anıldı. İYİ Parti eski Ankara İl Başkanı Akif Sarper, yaptığı açıklamada terör saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden diplomatları unutmamak ve unutturmamak gerektiğini vurguladı. Sarper, ASALA'nın PKK ile yakın iş birliği içinde olduğunu belirterek, terörün her türlüsüne karşı birlikte mücadele edeceklerini ifade etti.

28.10.2024 16:18
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ASALA terör örgütü tarafından şehit edilen Türk diplomatlar mezarları başında anıldı.

İYİ Parti eski Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş ile beraberindeki heyet, ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatları, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri şehitliğinde andı. Şehitlerin ruhuna dua edilip, mezarlara karanfiller bırakıldıktan sonra grup adına bir basın açıklaması gerçekleştiren Akif Sarper, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte terör saldırıları sonucu yitirmiş olduğumuz Dışişleri şehitlerimizi andık. Ermeni terör örgütlerinin 1973-1984 yılları arasında düzenlediği silahlı ve bombalı saldırılar sonucu 31'i diplomat 58 vatandaşımız şehit oldu. Hiçbirini unutmadık, unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

"ASALA terör örgütü, 1980'li yıllarda PKK ile de yakın iş birliği yürütmüştür"

Sarper, Osmanlı Devleti döneminde yabancı devletlerin kışkırtmalarıyla Ermeni örgütlerinin ayrılıkçı hareketi kanlı ve saldırgan bir şekilde başlattığına değinerek, "1973'te Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir'i Santa Barbara'da şehit ederek, Taşnak ve Hınçak'tan sonra ASALA terörünü de başlattı. ASALA terör örgütü, 1980'li yıllarda PKK ile de yakın iş birliği yürütmüştür. PKK-ASALA terör örgütlerinin ismi yakın dönemde tekrar birlikte anılmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

"PKK-ASALA iş birliği 2016 yılında erişimine açılan CIA belgelerinde de yer almaktadır"

ASALA ve PKK iş birliğine değinen Sarper, "Eski bir ASALA teröristi olan Minassian'ın Fransa'dan tarifeli uçakla Ermenistan'a, sonra da Karabağ'a Ermenistan saflarında savaşmak için gittiğini Fransız gazetesi 'Liberation' gazetesi ilan etti. Basının da kamuoyuyla paylaştığı bu gerçekler, esasen şaşırtıcı değildir. PKK-ASALA iş birliğinin 2016 yılında erişimine açılan CIA belgelerinde de yer aldığını da hatırlatmak isterim" dedi.

"Gerektiği takdirde taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymaya hazırız"

ASALA'dan PKK'ya, DEAŞ'tan FETÖ'ye terörün her türlüsüne karşı güvenlik güçlerinin kahramanca mücadele ettiğini ifade eden Sarper, "Millet olarak bizler de güvenlik güçlerimizle omuz omuza, kalp kalbeyiz. Gerektiği takdirde taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymaya hazırız. Bizler terörün amaçlarına ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Korkutmak istediklerinde korkmayacağız. Sindirmek istediklerinde sinmeyeceğiz. Asla ve asla teslim olmayacağız. Onlar bölmek istedikçe biz birleşeceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi tekrar rahmet ve saygıyla anıyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ASALA Şehitleri Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika


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