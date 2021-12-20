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Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

20.12.2021 12:16
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Yılmaz, 2022 yılı bütçe görüşmelerinin, komisyon üyesi ve diğer milletvekillerinin yoğun çalışmalarıyla tamamlandığını belirterek, bütçenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Usule ilişkin söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında tek bir kanun teklifi dışında bütün tekliflerin "torba" şeklinde TBMM'ye sunulduğunu söyledi. Bugün görüşülen kanun teklifindeki 8 maddenin, farklı yasalarda değişiklik öngördüğünü anlatan Kuşoğlu, düzenlemenin 2. ve 7. maddelerinin, Anayasaya aykırı olduğunu savundu. Sadece asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulmasının, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu dile getiren Kuşoğlu, öte yandan teklifle TBMM'nin bütçe hakkının ortadan kaldırıldığını öne sürdü.

Kuşoğlu, teklife ilişkin etki analizi yapılmadığını da belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yeni ekonomik modele hiç kimsenin inanmadığını ileri sürerek, "kimsenin güvenmediği bu modelle kumar oynamanın hata olduğunu" iddia etti.

Paylan, Bakan Nebati'nin, bu modele ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yapmasını da istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da teklifi incelemek için muhalefet partisi milletvekillerine yeterli süre tanınmadığını belirterek, "Biz robot muyuz?" ifadesini kullandı.

"Anayasaya aykırı değil"

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, teklifin ilk imza sahibi ve AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'i işaret ederek "Amca oğlum" ifadesini kullanması, komisyonda gülüşmelere neden oldu. Aydemir, teklifte Anayasaya aykırı bir durumun olmadığını kaydetti.

AK Parti'li Aydemir'in konuşması sırasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba laf attı. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Yılmaz, Ağbaba'yı uyararak, bugün milyonlarca kişinin beklediği bir düzenlemenin görüşmelerini gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Engellemek istiyorsanız söyleyin." sözlerini sarf etti.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, bazı milletvekillerinin komisyonu sabote etmek ister gibi davrandığını, bunun doğru olmadığını vurguladı.

Daha sonra CHP'li Ağbaba, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'ya "Senden daha büyük provokatör var mı Meclis'te?" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, teklifin anayasaya aykırı olduğunu, yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, TBMM'deki çalışmalarının İçtüzüğe uygun yürütülmesi, bütün milletvekillerinin bir diğerinin sözünü dinleyerek çalışmalara katılması gerektiğine işaret etti. Konuşması sırasında CHP'li milletvekillerinin laf atmaya devam etmesi üzerine Yılmaz, "Bu Meclisin komisyonunu çalıştırmak istemiyorsanız söyleyin. Bu antidemokratik bir davranıştır." dedi.

Yılmaz, kanun teklifinin, komisyona gelmeden önce TBMM Başkanlığına sunulduğuna dikkati çekerek, düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığını dile getirdi. Teklife yönelik itiraz yollarının açık olduğunu anlatan Yılmaz, öte yandan kanuni düzenlemelerde nihai söz söyleme yetkisinin TBMM'de olduğunu anımsattı.

TBMM'nin bütçe hakkının elinden alındığı iddialarına değinen Yılmaz, teklifte yer alan bütçeye ilişkin düzenlemenin, sadece 2021 yılı bütçesine ilişkin olduğuna ve bu yetkinin sınırsız olmadığına işaret etti.

Yılmaz, HDP'li Paylan'ın yeni ekonomik modele ilişkin sözlerini hatırlatarak, Bakan Nebati ile Komisyon üyelerini bir araya getirmek için hazırlık yaptıklarını da bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gelir Vergisi, Milletvekili, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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