ASRİAD Van Şubesinden Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak ile gazeteci Şahin'e ziyaret - Son Dakika

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van Şubesi, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Taner Han başkanlığında Ankara'ya giden ASRİAD Van Şubesi yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan yardımcıları İsmail Eren, Mustafa Yakut, Ali Arı ve Babür Alkoç ile birlikte Ticaret Bakanlığına geçen ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, burada Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile görüştü. Van'ın Kapıköy Sınır Kapısı'nın transit geçişlere açılması yönünde fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, sınır ticareti kapsamındaki öncelikli ürünlerin ve eklenebilecek yeni ürünler için rapor oluşturularak bakanlığa bildirilmesi hususunda görüş birliğine varıldı.

Görüşmede pandemi döneminde şirket cirolarının düşmesi nedeniyle Kredi Garanti Fonu kredisi kullandırırken şirketleri etkilememesi hususunun ele alınması gerektiğini vurgulayan ASRİAD heyeti, bakanlığın konuyla ilgili çalışma yapmasını talep etti.

Bakan Yardımcısı Uçarmak ise konu ile ilgili tüm taleplerin bakanlıkça değerlendirileceğini dile getirerek ASRİAD heyetine teşekkür etti.

Gündeme ilişkin birçok konunun görüşüldüğü ziyaret, ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han tarafından Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'a plaket takdimi ile son buldu.

Ankara'da üç gün boyunca birçok siyasetçi ile görüşerek, gündeme ilişkin fikir alışverişinde bulunan ASRİAD Van Şubesi yönetimi ve Üç Bay Medya Grubu, Gazeteci Zafer Şahin'i ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Üç Bay Medya İmtiyaz Sahibi İsmail Eren, Üç Bay Medya Genel Yayın Koordinatörü Mustafa Yakut ve ASRİAD yönetimi ile birlikte Demirören Medya Grubunun Ankara Temsilcisi olan Gazeteci Zafer Şahin'i ziyaret eden ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Ülkenin ekonomik durumu ve siyasetin geldiği noktanın tartışıldığı ziyaret, Üç Bay Medya Genel Yayın Koordinatörü Mustafa Yakut tarafından Demirören Medya Grubu Ankara Temsilcisi Gazeteci Zafer Şahin'e plaket takdimi ile sona erdi. - VAN