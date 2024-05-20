Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i Ziyaret Etti

Politika

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kendisine inananları utandırmayacağı sözünü verdi. Özel de Başkan Türkel'e desteğini dile getirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ile CHP'nin Samsun'da ilk kez gerçekleştirilecek MYK toplantısı için kente gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Sizleri Atakum Belediyesi'nde ağırlamak onur ve gurur verici. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal Kurtuluş Savaşı'nı Samsun'a adım atarak başlatmasının 105. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çiçeği burnunda belediyeciliğimizle sizleri ağırlamaktan mutluyuz. Hepiniz hoş geldiniz. Atakum'da belediye başkanlığı bana nasip oldu. Ben Atakum'da yaşayan her iki kişiden birinin oyunu aldım. Önce bu güvene layık olabilmek ve sonrasında her üç kişiden ikisinin oyunu alabilmek için çalışacağım, bana inananları utandırmayacağım. Sizlerle birlikte 19 Mayıs'ı Samsun'da geçiriyor olmak bizi çok mutlu etti" dedi.

Özel: "Hep beraber başaracağız"

Ziyaretin ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Atakum Belediyesi'nde bayrak devir teslimi yaşandı. Şimdi Atakum'u yine bir CHP'li yönetecek. 41 yaşındaki genç arkadaşımız, Atakum'a dinamizm getirecek. Atakum'a ileride hatırlanacak çok önemli hizmetler, çok önemli kazanımlar bırakarak 5 yıllık görevini tamamlayacak. Atakumlular ondan memnunsa görevine devam edecek, yoksa daha önce olduğu gibi bir bayrak devir teslimi yaşanacak. Ama Başkan Serhat Türkel ve ekibinden çok ümitliyiz. Kendisine başarılar diliyoruz. Ayrıca burası sadece CHP'lilerin görev yaptığı bir yer değil, diğer siyasi partilerin belediye meclis üyelerine de başarılar diliyoruz. Konuştuk, taahhütte bulundu. İlk hedefi üçte ikiyi, yüzde 65-66 oy oranını yakalamak. Bugün kendisine oy vermemiş ama onun adil, şeffaf, dürüst, halkçı belediyeciliğiyle kendisine Atakum'daki her üç kişiden ikisinin oy verdiği, destek verdiği bir sürecin sözünü verdi. Ben Samsun'da Gazi'nin partisini birinci parti yapmayı hedefliyorum. Herkes sorumluluğunu bilecek ve ona göre çalışacak. Hep beraber başaracağız" diye konuştu.

Ziyarette Özel'e ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, parti merkez yürütme kurulu üyeleri, kadın kolları merkez yürütme kurulu üyeleri ve parti meclis üyeleri eşlik etti. - SAMSUN