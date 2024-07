Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, geçmiş dönemden kalan borçlar nedeniyle hacizlerle karşı karşıya

Politika

Geçmiş dönemden kalan borçlar nedeniyle hacizlerle karşı karşıya kalan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, dertlenmeye değil çalışmaya geldiğini söyledi.

Atakum Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Komisyona havale edilen maddelerin karara bağlandığı toplantıda, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e İller Bankası ve yurt içi bankalardan 87 milyon 500 bin TL'lik kredi kullanması için yetki verildi.

Belediye Meclisi, yatırım hizmetleri ve personel giderlerinde kullanılmak üzere İller Bankası ve yurt içi bankalardan 87 milyon 500 bin TL kredi alınması, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından kullanım izni alınması ve verilecek izin doğrultusunda kredinin kullanılması için Serhat Türkel'in yetkili kılınmasını, oy birliğiyle kabul etti. Belediyenin önceki dönemden kalan yaklaşık 953 milyon TL borcu nedeniyle, önce İncesu Mahallesi'nde 11 bin metrekarelik arazi icra yoluyla yarı fiyatına satıldı ardından Başkan Türkel'in makam odası haczedildi.

"Ataçocuk'ta kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz"

Toplantıda Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezi'nde uygulanan fiyat tarifesi de güncellendi. Kadın, Aile, Çocuk ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nda görüşülen maddenin oylanması öncesi söz alan Belediye Meclis üyeleri, Ataçocuk Gelişim Merkezi'nin giderlerinden dolayı Belediyenin maddi açıdan zarar ettiğini belirterek, ücretlerin güncellenmesinin gerekliliğine dikkat çektiler. Beş şubesi bulunan merkezde ücretler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar 4 bin TL'den 7 bin TL'ye çıkarıldı. Başkan Türkel, fiyat değişikliği ile ilgili olarak, "Dar gelirli aileleri hedef alacağız. Sosyal belediyecilik çok önemli ama zarar etmememiz de gerekiyor. Buradan üç kişilik bir heyet oluşturacağız. Eğitim koordinatörümüzle birlikte İstanbul'a gidecekler. Tüm kreşlerin modelini inceleyecekler. İhtiyaç fazlası personel varsa, arkadaşlarımızı başka yerlerde değerlendiririz. Dolayısıyla zararın da önüne geçeriz. En doğru model neyse gerçekleştiririz. Personel giderleri her şeye dahil edilmeli. Özel sektöre asla rakip olmayacağız. O yüzden dar gelirliden başlamamız gerekiyor. Bu anlayışla kapasiteyi, 3 bin öğrenciye yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Atakum'a hizmet için yola çıktık"

AK Parti Meclis Üyesi Turan Mısır, kamuoyunda şok etkisi oluşturan Atakum Belediyesi makam odasının haczedilmesini toplantıda gündeme getirerek Başkan Türkel'den yapılacak çalışmalar hakkında bilgi istedi. Başkan Türkel, "Makamın haczedilmesi ile ilgili durum, sadece bugün olmuyor. Buraya kadar geldiyse esnafın canı acıyor. Biz de esnaflıktan geliyoruz, dolayısıyla esnafa can suyu olmak istiyoruz. Esnafın mağdur edilmesine asla izin vermem. Her şey planlama dahilinde gerçekleştirilecek. Geçen oturumda, 'Benim arabaya binmek birinci önceliğim olursa hata yaparım, araba kiralamanın da önüne geçtik dedim. Personel maaşını, birinci sıraya almamız gerekiyordu. Kurban Bayramı öncesinde, personelimize maaş vermek için ne yaşadığımızı, çok iyi biliyorum. Her ay personel maaşı ödenirken, İlbank'tan gelen paranın üzerine 30 milyon TL daha ilave etmemiz gerekiyor. 5 yıl önce emekli olmuş arkadaşımızın tazminatı 90 bin TL iken, hala aynı şekilde kalıyorsa ben buna izin vermem. Hemen ödenmesi gerekiyor. Emekli olan kişinin parası, zaten enflasyon karşısında ezilmiş. Esnafa da hiçbir zaman arkamızı dönmedik. Esnafla diyalog komisyonu oluşturduk ama yapılan işi araştırmamız gerekiyor. Diyaloğa girmek istiyoruz ama diyaloğa girdiğimizde de ödeme yapmamız lazım. 'Esnafın canı yanmıştır, almıştır' diyeyim ama 21 milyon TL alacak varken, icra konusu makam odası değildi diye düşünüyorum. Her zaman yapıcı olmamız gerekiyor. En hızlı şekilde ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Dertlenmeye değil çalışmaya geldim. Komisyonumuzda incelediklerimiz var. Net, elle tutulur kamu zararı gördüğümde de gerekli mercilere gerekli raporu sunacağım. Esnafın borcunu, hemen planlamaya alabilmek için kaynak ve kaynak getirecek anlayış lazım. Hepimiz Atakum'a hizmet için yola çıktık, aynı anlayışla beş yılı tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - SAMSUN