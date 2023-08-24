Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 42 ilin jandarma komutanı değişti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 42 ilin jandarma komutanı değişti

Son Güncelleme: 24.08.2023 03:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre aralarında Ankara, Adana ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 42 ilin jandarma komutanı değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre aralarında Ankara, Adana ve Diyarbakır'ında bulunduğu 42 ilin jandarma komutanı değişti.

42 İLE YENİ JANDARMA KOMUTANI ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre aralarında Ankara, Adana ve Diyarbakır'ında bulunduğu 42 ile yeni jandarma komutanı atandı.

13 İLİN KOMUTANI GENEL KOMUTANLIK EMRİNE ÇEKİLDİ

Ankara İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Adana İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Coşkun Sel, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına Selçuk Yıldırım atandı. 13 ilin jandarma komutanı ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi. Ayrıca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Şakir Uslu getirildi.

256 İLÇENİN KAYMAKAMI DA DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan diğer atama kararlarına göre, çok sayıda vali yardımcısı ataması yapılırken 256 ilçenin de kaymakamı değişti.

Kaynak: İHA

Jandarma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 42 ilin jandarma komutanı değişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 42 ilin jandarma komutanı değişti - Son Dakika
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