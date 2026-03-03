Atatürk'e Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Atatürk'e Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

03.03.2026 00:01
Eskişehir'de Atatürk'e hakaret eden B.A. (66) gözaltına alınıp tutuklandı.

Eskişehir'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, hakaret içerikli bir videonun sosyal medya platformlarında yayımlanması üzerine harekete geçti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk'e hakaret eden kişinin B.A. (66) olduğunu belirledi.

Kısa sürede gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'tan açıklama

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Binlerce hemşehrimizle birlikte ramazan ayının bereketini ve kardeşliğini her gün paylaştığımız iftar soframızda yaşanan üzücü olay, şahsi bir densizlikten ibarettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mirası olan Cumhuriyetimiz, hiçbir siyasi polemiğin malzemesi olamayacak kadar kıymetlidir. Binlerce vatandaşımızı ağırladığımız gönül soframızın bu tür çirkin ifadelerle anılması hepimizi derinden üzmüştür. Eskişehir Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucu kimliği tespit edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahısla ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz. Ortak değerlerimize dil uzatan hiç kimseye müsamaha göstermeyeceğimiz gibi bu tür münferit bir olay üzerinden siyasi çıkar sağlanmaya çalışılmasını da Eskişehir kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Kaynak: AA

