Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen 17 yaşındaki lise öğrencisinin gözaltına alındığını duyurdu.

İNFİAL YARATTI

Türkiye'de bir lisede çekildiği öne sürülen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde bir lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü. Görüntülerde lise öğrencisinin uzun süre güldüğü anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.

ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi. Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.