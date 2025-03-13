Atatürk\'ün Harp Okulu\'nun Yıldönümü Kutlandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 126. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "İlelebet payidar kalacak Cumhuriyeti'mizin temel taşlarından bazıları da Harbiye'de döşenmiştir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 126'inci yıldönümü, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Kültür Sitesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. "En büyük Harbiyeli" Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na giriş tarihi olan 13 Mart 1899 dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen törene Bakan Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Afyoncu ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu katıldı.

Geleneksel yoklama bu yıl da gerçekleştirildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, "Geleneksel Yoklama" ile devam etti. Numaraları okunan Kara Harp Okulu öğrencileri, teker teker ayağa kalkarak yoklamaya katıldı. Sıra Atatürk'ün Kara Harp Okulu'nda kullandığı '1283' numarasına geldiğinde ise tüm Harbiyeliler ayağa kalkarak "içimizde" diye bağırdı.

Geleneksek olarak gerçekleştirilen yoklamanın ardından, KHO Korosu tarafından hazırlanan müzik dinletisi gerçekleştirildi ve Kara Harp Okulu Halk Oyunları grubu tarafından çeşitli halk oyunları oynandı. Halk oyunlarının ardından Harbiyeli öğrenciler, Harbiye Marşı ve 100. Yıl Marşı'nı okudu.

"Mekteb-i Harbiyenin, bugünkü seviyesine ulaşmasında katkısı bulunan herkese saygılarımı sunuyorum"

Programda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu'nun sayısız komutan ve devlet adamı yetiştirdiğini ve kendisinin de 51 yıl önce mezun olduğunu aktararak, "Burada birbirinden değerli pek çok konu biriktirdim. Hayat yolculuğumda böyle güzide bir kurumun yer alması benim için büyük ve özel bir anlam taşımaktadır. İnanıyorum ki her bir Harbiyeli de benim gibi düşünmekte ve Harbiyeli olmaktan gurur duymaktadır. Bu vesileyle Mekteb-i Harbiyenin, bugünkü mümtaz seviyesine ulaşmasında katkısı bulunan herkese saygılarımı sunuyor, ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün de buradan yetişmesi, tesadüf değildir"

Harbiye'nin modernleşmeyi temsil eden kurumların başında geldiğini belirterek, "Cumhuriyeti'mizi kurarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma ülküsünün mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de buradan yetişmesi, tesadüf değildir. Atatürk'ün bu kutsal ocakta edindiği bilgi ve beceriler, kazandığı disiplin ve zenginleşen fikir dünyası karakterini şekillendirmiş; onu asil milletimize önderlik ederek Milli Mücadele'mizi zafere ulaştıran ve Cumhuriyeti'mizi kuran bir lidere dönüştürmüştür" açıklamasında bulundu.

"Cumhuriyetimizin birinci asrını tamamlayıp ikinci asrına başladığımız bu tarihi döneme şahitlik ediyorsunuz"

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlelebet payidar kalacak Cumhuriyeti'mizin temel taşlarından bazıları da Harbiyede döşenmiştir. Sizler, bu köklü kurumun mirasını devralan ve aynı ruhla yetişen gençler olarak, ülkemizin savunma ve güvenlik alanındaki geleceğini omuzlarınızda taşıyorsunuz. Bu bağlamda gücünüzün, sorumluluklarınızın ve sizlerden beklentilerimizin farkında olmanız ve bu şanlı yuvadaki her anınızı verimli geçirmeniz, ordumuzun gelecekteki etkinliği ile ülkemizin ve asil milletimizin istiklal ve istikbali için hayati önemdedir. Bu nedenle gelişiminize katkı sağlayacağını değerlendirdiğim bazı hususlardaki düşüncelerimi, sizlerle paylaşmak istiyorum. Tük tarihi, binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Bütüncül bakış açısıyla değerlendirdiğimizde, tarih boyunca varlık gösteren birbirinden büyük Türk devletleri bizlere şanlı bir miras bırakmıştır. Türkiye Cumhuriyeti de bu eşsiz tarihi mirasın son halkası bu kutlu geçmişin yegane varisidir. Sizler, Cumhuriyetimizin birinci asrını tamamlayıp ikinci asrına başladığımız bu tarihi döneme şahitlik ediyorsunuz. Tarih derslerinden bildiğiniz üzere bu binlerce yıllık serüvende büyük mücadeleler vererek pek çok badireyi atlattık. Yaşadıklarımızdan kimi zaman ibret, kimi zaman ilham aldık. Bu süreçte edindiğimiz her tecrübe, bizlere mutlaka güçlü bir devlet yapısına ve kudretli bir orduya sahip olmamız gerektiğini gösterdi."

"Bölgesel risklere karşı çok yönlü ve etkin bir güvenlik politikası takip etmemiz hayati önemdedir"

Türkiye'nin hala birçok tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kaldığını aktaran Bakan Güler, "Etrafımızın adeta ateşten bir çember haline dönüştüğü bu süreçte, artan küresel ve bölgesel risklere karşı çok yönlü ve etkin bir güvenlik politikası takip etmemiz hayati önemdedir. Bu doğrultuda Bakanlık olarak devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için çalışmalarımızı tüm hızıyla, yüksek bir azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanması, tüm terör örgütleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi, Mavi, Gök ve Siber Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunması, uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesi, geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirerek İstiklal Harbi'mizden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetlerini ifa etmektedir" açıklamasında bulundu.

Bakan Güler konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın stratejik vizyonu ve liderliğinde hayata geçirilen uygulamalarla ülkemiz güçlü bir devlet konumuna ulaşırken izlediğimiz etkin politikalarla uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Ülkemizin baş aktör haline gelmesinde elbette kahraman ordumuzun da büyük bir payı vardır. Şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmak etkin ve caydırıcı özelliklerini artırmak için eğitim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürürken yerli, milli ve modern savunma sanayimizin ürettiği silah ve sistemleri envanterimize dahil ediyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda sadece kara, deniz ve hava platformlarında değil, siber ve uzay alanlarında da birçok kritik projeyi tamamladık, yenilerini başlattık. Bu başarıların devamı sizlerin kendinizi en iyi şekilde geliştirmesine, ülke sevdasıyla ortaya koyacağınız yüksek azim ve gayrete bağlıdır. Kahraman ordumuzun lider personeli olacak sizlerden, ülkemizin ulaşmış olduğu bu üstün seviyeyi idrak etmenizi, gelişmelere en iyi şekilde vakıf olmanızı bekliyoruz."

"Disiplin; Türk askerini, diğer ordulardan ayıran en bariz özelliklerin başında gelmektedir"

Konuşmasının devamında Harbiyelilere seslenen Bakan Güler şöyle devam etti:

"Disiplin; Türk askerini, diğer ordulardan ayıran en bariz özelliklerin başında gelmektedir. Nitekim kahraman ordumuz; binlerce yıllık köklü tarihimizden süzülüp gelen ve askerliğin temeli olan kurallardan yani disiplinden ve mutlak itaat anlayışından asla taviz vermeden milli, manevi ve mesleki değerlerimiz doğrultusunda, asil milletimizin güvenine layık bir şekilde görevlerini sürdürmektedir. İnanıyorum ki sizler burada edineceğiniz milli, manevi ve mesleki değerlerinizle asil milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak ülkemizin geleceğinin güvencesi ve kahraman ordumuzun gururu olacaksınız."

Kara Harp Okulu'nun Komutanları ve Öğretim Üyelerine seslenen Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gelecekteki liderlerini yetiştirme gibi önemli bir sorumluluğu omuzlarınızda taşıyorsunuz. Harbiyelilerin ileride üstleneceği görevleri göz önünde bulundurarak onları en donanımlı şekilde hazırlamak ve yarınlara güçlü adımlarla ilerlemelerini sağlamak adına büyük bir azimle çalışmaya devam ediniz. Sarf ettiğiniz her sözün, sergilediğiniz her tutumun birer örnek teşkil ettiğini ve bu kıymetli gençlerin başarı yolculuğunda önemli bir iz bıraktığınızı unutmayınız. Bu anlayışla çalışmalarınıza devam etmeniz, ordumuzun geleceği olan genç subaylarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi bakımından hayati önemdedir. Bugüne kadar sergilediğiniz fedakarlık ve özverili çalışmalar nedeniyle Kara Harp Okulunun siz kıymetli yönetici, komutan, personel ve öğretim görevlilerine teşekkür ediyor; bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getireceğinize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA