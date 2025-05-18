Atatürk'ün İlk Adımı ve 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Atatürk'ün İlk Adımı ve 19 Mayıs Mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, 19 Mayıs'ı bağımsızlık meşalesi olarak vurguladı.

18.05.2025 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı ilk adımın Anadolu'yu karanlıktan aydınlığa çıkaran kutlu bir yürüyüşün başlangıcı olduğunu belirtti.

Saygılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin kaderine yeniden yön verdiği, bağımsızlık için ayağa kalktığı şanlı bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Saygılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı ilk adımın, bağımsızlık meşalesini tutuşturduğunu, Anadolu'yu karanlıktan aydınlığa çıkaran kutlu bir yürüyüşün başlangıcı olduğunu kaydetti.

Saygılı, 106 yıl sonra aynı inanç ve kararlılıkla "Bu millet esareti kabul etmez. Bu millet diz çökmez" dediklerini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Çünkü bu milletin mayasında iman, karakterinde hürriyet, ruhunda mücadele vardır. 19 Mayıs, gençliğe emanet edilmiş bir ruhun adıdır. Bu emanet bize sadece geçmişin hatırasını değil, geleceğe dair sorumluluğumuzu da hatırlatır. AK Parti olarak biz, bu ruhu taşımaya ve gençlerimizin önünü açmaya kararlıyız. Gençlerimiz, sadece yarının sahipleri değil, bugünün aktörleridir. Eğitimde, bilimde, sanatta, sporda ve teknolojide Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan onlardır."

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, AK Parti, Politika, Gençlik, Eğitim, Samsun, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Atatürk'ün İlk Adımı ve 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
08:45
Eurovision’da Azerbaycan’dan İsrail’e 12 tam puan
Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
17:16
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı 3 şube kapatıldı
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 12:43:38. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün İlk Adımı ve 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.