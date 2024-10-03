Atay Uslu: "Finike Çavdır Büyük Camii restore ediliyor" - Son Dakika
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Politika

Atay Uslu: "Finike Çavdır Büyük Camii restore ediliyor"

Atay Uslu: "Finike Çavdır Büyük Camii restore ediliyor"

Antalya'nın Finike ilçesi Çavdır mahallesinde bulunan Çavdır Büyük Camii için restorasyon çalışmaları başladı.

03.10.2024 10:51
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Antalya'nın Finike ilçesi Çavdır mahallesinde bulunan Çavdır Büyük Camii için restorasyon çalışmaları başladı. AK Parti Antalya Milletvekili ve Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu başkanı Atay Uslu, "Çavdır Büyük Camii'nin restorasyonuna başlıyoruz. Tıpkı ikizi Bağyaka Camii gibi bu butik ve özgün eseri de aslına uygun hale getirerek bu topraklardaki medeniyet izlerimizi daha da derinleştireceğiz" dedi.

Alanında uzman mimar ve mühendislerce inceleme yapılan Finike ilçesindeki Çavdır Büyük Camii için acilen güçlendirme yapılması ve yönünde rapor verilmesi üzerine Antalya Valiliği tarafından, Çavdır Büyük Camii restorasyonuna başlanılmasına karar verildi. Valilik tarafından yaklaşık 34 milyon liraya ihale edilen restorasyon çalışmaları, kısa süre içinde başlayacak. Restorasyon çalışmalarını duyuran AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Çavdır Büyük Camii'nde, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Çavdır Mahallesi Muhtarı eşliğinde incelemelerde bulundu.

"Medeniyet izlerimizi daha da derinleştireceğiz"

Antalya Milletvekili Atay Uslu, Çavdır Büyük Camii Restorasyon Projesi hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Çavdır Büyük Camii ve Bağyaka Camii 1905-1910 yıllarında aynı mimar ve ustalar tarafından yapılmış ikiz kültür varlığımız. Daha önce Sufi Yolu projemiz çerçevesinde Finike Bağyaka Camii'ni restore ederek aslına uygun hale getirdik. Müthiş bir eser meydana çıktı. Şimdi Çavdır Büyük Camii'nin restorasyonuna başlıyoruz. Tıpkı ikizi Bağyaka Camii gibi bu butik ve özgün eseri de aslına uygun hale getirerek bu topraklardaki medeniyet izlerimizi daha da derinleştireceğiz."

"Kültür ve medeniyet kodlarımız ile güçlüyüz"

Türkiye'nin bir kültür mirasını daha Sufi Yolu projesi çerçevesinde korunup aslına uygun hale getirildiğini belirten Atay Uslu, "Finike Çavdır Büyük Cami'nin hem içinde hem dışında hem bahçesinde hem de mezarlık çevresinde çalışma yapılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerimiz kültür varlıklarımızın korunmasına ve gün ışığına çıkarılmasına özel önem veriyor. Kültür ve medeniyet kodlarımız ile güçlüyüz, etkiliyiz. Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize şükranlarımızı sunarız. Kültür ve vakıf mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Atay Uslu: 'Finike Çavdır Büyük Camii restore ediliyor' - Son Dakika

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