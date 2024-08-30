ATO Başkanı Gürsel Baran: Ekonomide durgunluk ya da daralma beklemiyoruz - Son Dakika
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Politika

ATO Başkanı Gürsel Baran: Ekonomide durgunluk ya da daralma beklemiyoruz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis ve Komite Üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki süreçte durgunluk ya da daralma beklenmediğini belirtti. Baran, iş adamlarının ekonomik gelişmeleri takip ederek faaliyetlerini planlamaları gerektiğini vurgulayarak, tasarrufların artırılması ve iş birliğine odaklanılması gerektiğini söyledi.

30.08.2024 10:55
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Ekonomide süreklilik arz edecek durgunluk ya da daralma beklemiyoruz" dedi.

30 Ağustos 2024-Ankara Ticaret Odası (ATO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ATO Meclis ve Komite Üyelerinin katılımı ile müştereken yapıldı. ATO Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu çalışmaları hakkında bilgi vererek, güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Baran, ATO üyelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini de dile getirdi.

Baran, ATO Meclisi'ne hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki süreçte göstereceği performansa ilişkin yapılan tartışma ve değerlendirmelere değindi. Baran, son dönemde durgunluk, daralma, stagflasyon gibi kavramların sıklıkla dile getirildiğini ifade ederek, karamsar bir tablonun çizilmeye çalışıldığını kaydetti. Söz konusu tartışmaların yüksek enflasyona karşılık yavaşlayan ekonomik aktivite olduğunu dile getiren Baran, "Hatırlayacağınız üzere, ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7'lik büyüme kaydetmişti. Üst üste 15 çeyrektir büyüyoruz. Resesyondan bahsedebilmemiz için ekonominin birbirini takip eden iki çeyrekte daralması gerekiyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde nispeten düşük bir büyüme beklense de, süreklilik arz edecek ciddi bir durgunluk ya da daralma beklemiyoruz" dedi.

"Tasarrufları artırıp iş birliğine odaklanalım"

Mevcut enflasyon oranlarıyla, faizlerde keskin düşüş beklemediklerini ifade eden Baran, "Merkez Bankası Ağustos ayı başında yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu yayınladı. Enflasyon yılsonunda yüzde 42 olarak gerçekleşse bile hedefin tuttuğu kabul edilecek. Merkez Bankamız, tek haneli enflasyona ancak 2026 sonunda ulaşılacağını öngörüyor. Söz konusu hedeflerin tutturulabilmesi için sıkı para politikasından ödün verilmeyeceği net bir şekilde anlaşılıyor. Tek haneli faiz oranlarıyla kullanılan finansmanı, orta vadede tekrar bulabilmek mümkün gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

İş adamlarının ekonomik gelişmeleri iyi takip edip, gerçekçi değerlendirmeler yaparak faaliyetlerini planlaması gerektiğine dikkat çeken Baran, ticari anlamda elverişli olmayan, yüksek oranda da şirket dışı kaynaklara bağlı projelerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Baran, "Bir yandan ekonomimize ve memleketimizin gücüne duyduğumuz güveni korurken, öte yandan öz kaynaklarımızı tercih etmeliyiz. İşletmelerimizde sadece makul borçların altına girmeli ve mümkün olan tüm tasarruf tedbirlerini kendi şirketlerimizde uygulamalıyız. Ticari ortaklıklar için kendi aramızda iş birliği fırsatları oluşturmalı, zorluklara karşı birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

Baran, konuşmasına Ankara Ticaret Odası'nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ATO Başkanı Gürsel Baran: Ekonomide durgunluk ya da daralma beklemiyoruz - Son Dakika

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