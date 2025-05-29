Avcılar Gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi Başladı - Son Dakika
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Politika

Avcılar Gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi Başladı

Avcılar Gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi Başladı
29.05.2025 11:13
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Avcılar gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi'ni devreye aldıklarını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alındığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Serbest Geçiş Sistemi'ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 27'sinde hayata geçirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada trafik akışını hızlandırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Avrupa Otoyolu Avcılar gişelerinde gişe adalarını ve kanopileri kaldırdıklarını belirten Uraloğlu, vatandaşların artık Avcılar gişelerinden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebildiğini dile getirdi. Avcılar gişelerinde altyapı, tak ve elektronik sistemlerin tamamlandığını ve 23 Mayıs gecesi trafiğe kapatılan yolun 3,5 günde yeniden trafiğe açıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına ise hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti. Avrupa Otoyolu üzerindeki bu kritik noktada trafik akışının büyük ölçüde rahatladığını vurgulayan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşımı için serbest geçiş sistemlerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar yeni noktalar devrede olacak

Otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi'ni Türkiye genelinde toplam 106 adet gişenin 27'sinde hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu doğrultuda daha önce Gebze, Şekerpınar, Kurtköy, Samandıra, Hadımköy gibi yoğun trafiğin bulunduğu gişelerde serbest geçiş sistemini devreye almıştık. Avcılar'dan sonra Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişelerinde

de çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Avcılar Gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi Başladı - Son Dakika

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