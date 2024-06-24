Avrupa Birliği, Rusya'ya 14. Yaptırım Paketini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Avrupa Birliği, Rusya'ya 14. Yaptırım Paketini Açıkladı

Avrupa Birliği, Ukrayna ile savaşta olan Rusya'ya karşı yaptırımlarını sürdürüyor. Bugün açıklanan 14. yaptırım paketinde, 116 kişi ve kuruluş aleyhinde kısıtlayıcı önlemlere yer verildi. Yaptırımlar arasında Rusya'nın gaz ihracatını azaltma hedefiyle gaz ihracatının da yer aldığı belirtildi. Ayrıca, yaptırım paketi Rusya'da inşaat halinde olan LNG projelerinin tamamlanmasına yönelik yatırım ve hizmetlere de yasak getirecek. Toplamda 2 bin 200'ün üzerinde kişi ve kuruluşun yer aldığı yaptırım listesi, AB üyesi devletler düzeyinde daha fazla ceza getirerek yaptırımların aşılmasını sınırlandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, yaptırım paketi kapsamında Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki etkisinin sınırlandırılması için parti, vakıf, STK, düşünce kuruluşu ve medya hizmeti sağlayıcılarının Rusya'dan fon almalarına yasak getirilecek. Yaptırımlar arasında ayrıca uçuş yasağı, kara yolu ve mal taşımacılığına ilişkin yasaklar, kimyasallar, madeni ürünler, plastikler, kazı makineleri ve elektrikli ekipmanların ihracatına yönelik kısıtlamalar da yer alacak. Sudan'da da 6 kişiye yaptırım uygulanmasını kabul eden AB ülkeleri, Sudan Ordusu ve paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) yetkililerini yaptırımlar kapsamına aldı.

24.06.2024 17:28
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Avrupa Birliği tarafından bugün açıklanan Rusya'ya 14. yaptırım paketinde 116 kişi ve kuruluş aleyhinde kısıtlayıcı önlemlere yer verildi.

Avrupa Birliği Ukrayna ile savaşta olan Rusya'ya yaptırımlarına devam ediyor. Avrupa Birliği Konseyi tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Rusya ekonomisini hedef alan ve uygulamadaki AB yaptırımlarının aşılmasını zorlaştırmayı hedefleyen yeni pakette 116 kişi ve kuruluş aleyhinde kısıtlayıcı önlemlere yer verildi. Rusya'ya karşı açıklanan 14. yaptırım paketinde Moskova'nın gaz ihracatından elde ettiği gelirleri azaltma hedefiyle ilk kez Rusya'nın gaz ihracatı da yer aldı. Açıklamada, "AB, Rus sıvılaştırılmış gazının (LNG)üçüncü ülkelere aktarım operasyonlarını engellemek amacıyla AB topraklarında yeniden yüklenmesini yasaklayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Dokuz aylık bir geçiş sürecinin ardından yürürlüğe girecek yaptırım paketinin ayrıca Rusya'da inşaat halinde olan LNG projelerinin tamamlanmasına yönelik yatırım ve hizmetlere de yasak getireceği duyuruldu.

Yaptırım listesine 116 kişi ve kuruluş daha eklendi

Şubat 2022'den bu yana kabul edilen 14. yaptırım paketini oluşturan yeni tedbirler, yaptırımları ihlal eden kişi ve kuruluşlar için AB üyesi devletler düzeyinde daha fazla ceza getirerek, AB yaptırımlarının aşılmasını sınırlandırmayı amaçlıyor. Açıklanan paket ile yaptırım listesine 116 kişi ve kuruluş daha eklenirken, toplam sayı 2 bin 200'ün üzerine çıktı.

Açıklamanın finansal tedbirlere ilişkin bölümünde, "Konsey, kısıtlayıcı tedbirlerin etkisini bertaraf etmek amacıyla Rusya Merkez Bankası tarafından geliştirilen özel bir finansal mesajlaşma hizmeti olan Finansal Mesajların Aktarımı Hizmeti'nin (SPFS) kullanımını yasaklama kararı almıştır. Rusya dışında faaliyet gösteren AB kuruluşlarının SPFS veya eşdeğer özel finansal mesajlaşma hizmetlerine bağlanmaları yasaklanacaktır. Ayrıca, AB operatörleri, SPFS kullandıkları belirlendiği için listeye alınan kuruluşlarla işlem yapmaktan men edilecektir" denildi.

Putin'in karanlık filosu da yaptırım listesinde

Yaptırım paketine göre, Rusya'nın Avrupa Birliği'ndeki seçimlere, siyasete, sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya etkisinin sınırlandırılması için AB dahilindeki parti, vakıf, STK, düşünce kuruluşu ve medya hizmeti sağlayıcılarının Rusya devleti ve Rusya ile ilişkili yapılardan fon almalarına yasak getirilecek. Rusya'ya yönelik uçuş yasağının genişletilmesi, kara yolu ve mal taşımacılığına ilişkin yasaklar, belirli kimyasallar, madeni ürünler, plastikler, kazı makineleri ve elektrikli ekipmanların Rusya'ya ihracatına yönelik kısıtlamalar da yer alacak. Rusya'nın savaşı devam ettirmesini sağlayan ve AB Konseyi'nin açıklamasında "Putin'in karanlık filosu" olarak adlandırılan gemilerin de yaptırım listesine eklenmesi için bir çerçeve oluşturulacak. Bu çerçevede AB'nin Rus petrolü için belirlediği tavan fiyat sınırına riayet etmeyen petrol tankerleri, Ukrayna'dan çalınan tahılları taşıyan gemiler ve Kuzey Kore'den Rusya'ya mühimmat taşıyan gemilere, AB limanlarına erişim ve hizmet sağlama yasağı getirilecek.

Sudan'da 6 kişiye yaptırım

Avrupa Birliği ülkeleri bugün ayrıca iç savaşın devam ettiği Sudan'dan da 6 kişiye yaptırım uygulanmasını kabul etti. Sudan Ordusu ve paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında yoğun çatışmaların yaşandığı ülkede, hem RSF hem de ordu yetkilileri yaptırımlardan etkilenenler arasında yer aldı. Listede, Avrupa Birliği'ndeki mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağından etkilenenler arasında eski Sudan Dışişleri Bakanı Ali Ahmet Karti, savaş suçlarıyla itham edilen bir RSF Generali, RSF'nin mali danışmanı ve Sudan Ordusu'nun Hava Kuvvetleri Komutanı dahil altı kişi yer alıyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Avrupa Birliği, Rusya'ya 14. Yaptırım Paketini Açıkladı - Son Dakika

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