Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi - Son Dakika

Arnavutluk'un Elbasan kentinde düzenlenen Arnavutluk- Kosova arasındaki 7'nci olağan görüşmede, Arnavutluk ve Kosova arasında 14 anlaşma imzalandı.

"REFERANDUM OLURSA EVET DİYECEĞİM"

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya ortak basın toplantısı sırasında iki ülkenin birleşmesi için bir referandum düzenlenmesi halinde ne yönde oy verecekleri soruldu. Rama soru üzerine yaptığı açıklamada, cevabının bazı ülkeler tarafından yanlış anlaşılmaması için 'fal bakarak' cevap vermeyi tercih ettiğini ifade ederek, "Bu referandum bir gün yapılacak ama ne zaman ben bilmiyorum. Bir gün barışçıl bir şekilde böyle bir referandum düzenlenirse oy verme etiğine karşı çıkarak açık bir şekilde 'evet' oyu kullanacağım" dedi.

GELECEK TEPKİLERE DE YANIT VERDİ

Rama, verdiği cevabın bazı yerlerde büyük yankı uyandırabileceğini belirterek, yanlış anlaşılmaması için de yine "fal bakarak" cevap verdiğini açıkladı. Rama ayrıca, sokaklara çıkıp bağıracak olanlara da "falcılar yargılanamaz" diyeceklerini de dile getirdi.

ALMAN BASININA VERDİĞİ MÜLAKATTA DA BENZER İFADELER KULLANMIŞTI

Öte yandan Rama Alman basınına verdiği eski demeçlerde, Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne üye olmaması halinde Arnavutluk ile Kosova'nın birleşebileceğini dile getirmişti.