Avrupa Komisyonu Başkanı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Politika

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze'de hemen bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu, hayatları kurtarmanın, barış umudunu yeniden canlandırmanın ve rehinelerin geri dönüşünü sağlamanın tek yolu" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani tarafından İsrail ve Hamas'a yapılan ortak çağrıya Avrupa'dan destek gelmeye devam ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üç liderin 15 Ağustos'ta Doha veya Kahire'de Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerine yeniden devam etme çağrısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de hemen bir ateşkese ihtiyacımız var. Bu, hayatları kurtarmanın, barış umudunu yeniden canlandırmanın ve rehinelerin geri dönüşünü sağlamanın tek yolu. Bu nedenle ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen ve bölgenin ihtiyaç duyduğu barış ve istikrarı sağlama çabalarını güçlü bir şekilde destekliyorum" dedi.

BAE'den Hamas ve İsrail'e "Daveti kabul edin" çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Hamas ve İsrail'e yapılan daveti kabul etme çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Üç lider tarafından belirlenen, şu anda masada olan anlaşma, Gazze halkı ile esirler ve ailelerinin acı çekmesini sonlandıracaktır" ifadeleri kullanıldı. - BRÜKSEL